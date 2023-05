La finale de l'Est prend son envol à Raleigh

Équipe cendrillon des séries de la LNH, les Panthers de la Floride croisent dans leur chemin un autre adversaire des plus coriaces, les Hurricanes de la Caroline, jeudi soir, à Raleigh.

Le premier match de cette série demi-finale vous sera présenté à compter de 20h à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Les Panthers se sont payés la meilleure équipe du circuit en saison régulière, les Bruins de Boston, puis la quatrième, les Maple Leafs de Toronto. Ils ont maintenant rendez-vous avec la deuxième équipe au classement général.

Les Hurricanes pourraient miser sur le retour d’un élément important de leur attaque en Teuvo Teravainen qui s’est entraîné avec les siens mercredi.

Privées de joueurs importants comme Max Pacioretty et Andrei Svechnikov, la troupe de Rod Brind’Amour a tenu bon jusqu’ici en éliminant en six matchs les Islanders de New York puis en se payant les Devils de New Jersey en cinq petites rencontres.