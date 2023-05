Il est maintenant temps pour les Coyotes de quitter l'Arizona.

C'est du moins ce que Guillaume Latendresse a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«Ça ne marche pas, ce n'est pas compliqué. On voit que ça marche ailleurs. Tournons la page et sortons l'équipe de là pour la mettre dans un marché qui peut l'accueillir. À un certain moment donné, il faut arrêter de vouloir se sauver la face et rire des gens. Ça ne fonctionne pas en Arizona. C'est la triste réalité.»

De son côté, Steve Bégin s'est montré encore plus cinglant dans ses propos.

«C'est une bonne chose le fait que ça n'a pas passé. Nous ne sommes aucunement surpris et je pense que c'est le cas de la LNH aussi. C'est une équipe qui a neuf vies. Ils devraient s'appeler les chats de Phoenix. Ce sont les joueurs et les propriétaires qui vont payer la note. Je m'excuse, mais avec tout ce qui se passe, c'est une organisation de pee-wee.»

L'ancien agitateur des Canadiens ajoute que ce dossier est vraiment en train de ternir l'image du circuit Bettman.

«Ils ne sont pas sérieux. Ils vont chercher des contrats, juste pour atteindre le plancher salarial. C'est ridicule, ça n'a pas d'allure ce qui se passe là-bas. Ça fait des années que ça perdure. La même histoire se répète à chaque année et on est toujours au même point. Pour le sérieux de la ligue, c'est le temps de passer à autre chose.»

Latendresse, lui, a connu ce que représentait jouer pour les Coyotes de l'Arizona et il assure que l'organisation est très loin de répondre aux standards des autres formations.

«Mon dernier camp d'entraînement était avec les Coyotes. Quand tu as joué avec les Canadiens, le Wild et les Sénateurs, je peux te dire que le traitement et la façon dont les choses sont gérées ne sont pas comparables. Comme joueur de hockey, tu veux gagner et tu veux performer, mais tu es mis dans une situation où ça ne fait aucun sens.»

