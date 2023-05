Mondial de hockey: place au capitaine Toffoli

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Tyler Toffoli agira comme capitaine de l’équipe nationale participant au prochain Championnat du monde qui s’amorcera vendredi en Finlande et en Lettonie.

Le porte-couleurs des Flames de Calgary sera épaulé par ses coéquipiers Milan Lucic et MacKenzie Weegar, qui feront partie des quatre assistants au capitaine. Lawson Crouse, des Coyotes de l’Arizona, et Scott Laughton, des Flyers de Philadelphie, porteront aussi le «A». Le Canada tentera de remporter une deuxième médaille d’or en trois ans.

À lire aussi: Les Blackhawks remportent la loterie Connor Bedard

À lire aussi: Les Golden Knights sans pitié pour les Oilers

À lire aussi: N’en déplaise à Samuel Montembeault, Devon Levi veut saisir sa chance au Championnat du monde

«Je suis reconnaissant de cette occasion de jouer pour le Canada au Championnat mondial, et c’est un honneur d’être nommé capitaine d’une équipe avec autant de bons joueurs, a déclaré Toffoli par voie de communiqué. Lawson, Scott, Milan et MacKenzie démontrent un grand leadership sur la glace comme à l’extérieur de la patinoire. Je suis content de faire partie du groupe de meneurs avec eux. Toute l’équipe se réjouit de porter l’unifolié et nous représenterons le pays avec fierté pendant notre quête de l’or.»

La troupe de l’entraîneur-chef André Tourigny devait affronter la Hongrie dans un duel préparatoire, mardi. Son premier rendez-vous du tour préliminaire est prévu vendredi contre les Lettons.