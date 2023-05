N’en déplaise à Samuel Montembeault, Devon Levi veut saisir sa chance au Championnat du monde

L’équipe canadienne misera sur deux Québécois pour défendre son filet au Championnat du monde de hockey et le poste de partant est à gagner pour Samuel Montembeault et le jeune Devon Levi, qui entend profiter d’une autre occasion de représenter son pays sur la scène internationale.

La formation de l’unifolié affrontera la Hongrie dans un duel préparatoire, mardi, et l’entraîneur-chef André Tourigny pourra mieux évaluer ses effectifs en prévision du premier affrontement du tour préliminaire; les siens se mesureront aux Lettons vendredi. Aussi, le gardien de l’année en 2022-2023 a l’intention de vivre pleinement chaque moment de son expérience au Mondial. D’ailleurs, l’athlète de 21 ans possède un bagage intéressant en matière de participations à des tournois prestigieux : Levi a mis la main sur la médaille d’argent aux Championnats du monde de hockey junior 2021 et a été sélectionné pour faire partie de l’équipe olympique l’an passé.

En combinant ce vécu à une campagne exceptionnelle avec les Huskies de l’Université Northeastern, où il a conservé un taux d’efficacité de ,933 et une moyenne de buts alloués de 2,24, il peut respirer à pleine confiance.

«Je fus chanceux d’obtenir une occasion de prouver ma valeur à Buffalo, ce qui m’a permis d’obtenir une chance ici. Je suis vraiment excité à l’idée de faire fonctionner tout cela, a affirmé l’espoir des Sabres à la chaîne radiophonique TSN 1050. Recevoir un appel semblable donne toujours de belles sensations et c’est si spécial d’arborer la feuille d’érable. [...] C’est un honneur immense de la porter à nouveau.»

Le gardien de Dollard-des-Ormeaux, qui a remporté cinq de ses sept décisions avec Buffalo en fin de saison régulière, se retrouvera en territoire connu dans le vestiaire du Canada. Effectivement, deux autres porte-couleurs des Sabres ayant pris part au Mondial junior 2021, Jack Quinn et Peyton Krebs, ont accepté l’invitation de la fédération nationale de se joindre au groupe de joueurs de Tourigny.

«C’est agréable d’enfiler ce chandail avec eux et c’est aussi bien de connaître quelques autres gars issus de la ligue. Je veux être capable de les affronter dans le futur, demeurer à mon mieux et batailler avec eux. C’est davantage spécial et amusant quand on connaît la personne», a-t-il ajouté.

Bâtir sur le positif

Voilà donc une opportunité pour Levi, s’il reçoit le mandat de disputer des parties, de bâtir sur du concret et de déterminer ce qu’il peut accomplir dans une compétition significative et impliquant une opposition digne de ce nom. Les prochains jours pourraient lui servir à bon escient à Buffalo, d’autant plus qu’il a épaté bien des gens.

«Ce fut une excellente année et je ne pense pas que j’aurais pu la prédire. Tout s’est déroulé parfaitement. [...] Je suis très heureux de pouvoir jouer au hockey à cette période de l’année. Je ne crois pas avoir fait cela en mai auparavant.»