WWE: l’émission «RAW» pour la première fois au Centre Vidéotron cet été

La World Wrestling Entertainment (WWE) tiendra son émission-phare, «RAW», au Centre Vidéotron de Québec pour la première fois de son histoire le lundi 21 août.

Les amateurs de lutte de la Vieille Capitale et des régions environnantes, qui peuvent d’ailleurs se procurer des billets dès maintenant, pourront assister aux prouesses de plusieurs noms connus, dont les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn, devenus champions par équipe lors du weekend de WrestleMania 39 au début avril. Outre le duo de la Belle Province, les Cody Rhodes, Becky Lynch, Seth Rollins, Gunther, Braun Strowman, Ricochet et Matt Riddle, sans oublier la vétérane Natalya, seront de la partie. Les championnes par équipe Liv Morgan et Raquel Rodriguez, tout comme The Judgment Day, devraient normalement être en action.

Notre expert Pat Laprade en a parlé à l’émission «JiC», jeudi (à voir dans la vidéo ci-dessus).

L’événement prévu à Québec se déroulera environ deux semaines après la présentation de SummerSlam, l’un des galas de marque au calendrier de la WWE qui aura lieu le 5 août à Detroit. Par ailleurs, la fédération effectuera des arrêts au Centre Canadian Tire d’Ottawa et à la Place Bell de Laval les 19 et 20 août dans le cadre de représentations non télévisées.

Les plus récentes visites de la WWE à Montréal ont été couronnées de succès, le Centre Bell ayant été rempli de partisans pour deux émissions «SmackDown» les 19 août 2022 et 17 février dernier. Puis, le lendemain, la métropole a accueilli «Elimination Chamber», un premier gala premium (autrefois considéré comme «événement à la carte») en 14 ans.