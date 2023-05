Ça dégénère entre Kevin Raphaël et Zak Patterson!

Kevin Raphaël et Pat Laprade ont enregistré un épisode spécial du balado «Les Anti-Pods de la lutte» devant public à Gatineau, tout juste avant un spectacle de Lutte 07, dans le cadre du Festival de la radio numérique.

Les deux animateurs reçoivent d’AEW Evil Uno et Stu Grayson, le lutteur et acteur Benjamin Tull, la meilleure équipe au Québec TDT, de même que la jeune sensation Zak Patterson. Toutefois, les choses ont dégénéré entre Patterson et KR!

Un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :