Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 30 avril qui en valent le détour.

Hockey: Bruins de Boston c. Panthers de la Floride

Sans aucun doute, il s’agit du match numéro 7 le plus surprenant du premier tour des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Presque personne ne s’attendait à ce que les Panthers causent autant de problèmes à l’équipe ayant connu la meilleure saison régulière de l’histoire du circuit. Linus Ullmark a été très décevant lors du dernier match et il pourrait céder sa cage à Jeremy Swayman lors du duel ultime.

Sergei Bobrovsky n’a guère été plus convaincant entre les poteaux floridiens. Pendant ce temps, Matthew Tkachuk, Brad Marchand et Tyler Bertuzzi enchaînent les performances offensives inspirées. On peut s’attendre à un autre match haut en couleur où les portiers ne seront pas mis en valeur.

Prédiction: Total de buts (incl. prol. et b) - Plus de 6,0 - 1,80

Tennis: Karen Khachanov c. Roberto Bautista Agut

Roberto Bautista Agut ne connaît pas le début d’année espéré. Le vétéran espagnol occupant le 25e rang mondial a subi deux éliminations hâtives dans le dernier mois, s’inclinant contre les excellents Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. Cela ne veut pas dire qu’il est au bout du rouleau pour autant. Ayant déjà mis la main sur deux titres sur terre battue, il bénéficiera du soutien de la foule face à Khachanov.

Le Russe, 12e raquette mondiale, a perdu six de ses huit duels en carrière face à Bautista Agut, dont leurs trois dernières confrontations. Ce dernier n’est pas favorisé par les preneurs aux livres, mais pourrait causer la surprise s’il parvient à contrer l’excellent service du grand Khachanov.

Prédiction: Victoire de Roberto Bautista Agut - 2,36

Baseball: Braves d’Atlanta c. Mets de New York

Même si les Mets sont l’équipe la plus dépensière du circuit Manfred, ils connaissent un début de saison en demi-teinte. Leur dossier de 15-12 leur confère le deuxième rang de la section Est de la Nationale et ils ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Dimanche, Tylor Megill (3-1) aura la lourde tâche de freiner les frappeurs des Braves, qui ont triomphé 4 à 0 lors du premier match de la série.

Le deuxième duel, prévu samedi, a été remis en raison de la pluie. Les Mets n’ont jamais été balayés à domicile cette saison, mais pourront-ils résoudre l’énigme de Spencer Strider (3-0) ? Le jeune et talentueux artilleur des Braves pointe au troisième rang du circuit pour les retraits sur des prises (49).

Prédiction: Total de points - Moins de 7,5 - 1,83