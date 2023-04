Une manche suffit aux Blue Jays

Les Blue Jays ont inscrit quatre points en quatrième manche, ce qui a mené à un gain de 5 à 2 de la formation torontoise contre les White Sox de Chicago, lundi soir, au Rogers Centre.

C’est Whit Merrifield qui a ouvert la marque pour les Jays pendant cette fameuse manche. Le voltigeur a frappé un double qui a permis à Alejandro Kirk de compléter un tour des sentiers. Quelques instants plus tard, Cavan Biggio a réussi un circuit de trois points. C’était la deuxième fois qu’il étirait les bras cette saison.

L’autre réussite de l’unique formation canadienne du baseball majeur a été l’œuvre de Matt Chapman. En septième, il a cogné un double qui a poussé Vladimir Guerrero fils au marbre.

Sur la butte, Chris Bassitt (3-2) a donné les deux points, trois coups sûrs et trois passes gratuites. Il a également passé quatre rivaux dans la mitaine en six manches et un tiers de boulot. Jordan Romano a enregistré son huitième sauvetage de la présente campagne.

Les Blue Jays et les White Sox se retrouveront mardi soir pour le deuxième d’une série de trois parties présentées dans la Ville Reine.

Les Guardians dominés

Incapables de s’imposer au bâton, les Guardians de Cleveland ont été blanchis 6 à 0 par les Rockies du Colorado au Progressive.

Les favoris de la foule n’ont réussi que quatre coups sûrs contre la formation qui croupit dans les bas-fonds du classement de la Ligue nationale. L’artilleur Austin Gomber (1-4) en a profité pour signer sa première victoire en 2023.

Le gaucher de 29 ans a donné trois frappes en lieu sûr et autant de buts sur balles en cinq manches de boulot.

Au bâton, les Rockies ont ouvert la marque via Jurickson Profar. Ce dernier a réussi un circuit en solitaire lors de la première manche. Le voltigeur a aussi permis à ses coéquipiers Brenton Doyle et Ezequiel Tovar de fouler la plaque en quatrième.

La défaite a atterri sur le dossier de Ca Quantrill (1-2), qui a donné cinq points sur huit coups sûrs, et ce, en trois manches et un tiers au monticule.