Séries éliminatoires: ces options pourraient être payantes

Grâce à leur récolte de 65 victoires et de 135 points en saison régulière, les Bruins de Boston entameront les séries éliminatoires en position de favoris aux yeux de plusieurs observateurs, mais quelques formations pourraient jouer les trouble-fête d’après les preneurs aux livres.

Certes, avec une cote de 3,75 sur le site Mise-o-jeu + lundi matin pour un triomphe en finale de la Coupe Stanley, les Bruins se retrouvent dans le siège du conducteur avant leur duel de premier tour contre les Panthers de la Floride, détenteurs du second laissez-passer de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey.

Toutefois, la même plateforme offre sept fois la mise de départ pour un gain de deux équipes au match ultime : l’Avalanche du Colorado et les Oilers d’Edmonton. Si les «Avs» sont les champions en titre, la bande de Connor McDavid a terminé au deuxième rang de la section Pacifique.

Parmi les options intéressantes pour les parieurs, il y a les Golden Knights de Vegas dont la cote est de 10,00, même s’ils ont récolté 111 points durant le calendrier régulier pour finir en tête de l’Ouest. Les pronostics à leur égard sont moins avantageux que ceux des Maple Leafs de Toronto (8,50) et des Hurricanes de la Caroline (9,50). Tout comme les Knights, les Devils du New Jersey rapporteront 10 fois la somme misée à ceux ayant prédit avec exactitude leur couronnement.

Pour les plus audacieux

Les amateurs de hockey souhaitant toucher un montant colossal en tentant leur chance sur des clubs négligés peuvent regarder en direction des Panthers (34,00) et des Islanders de New York (32,00). Néanmoins, Pierre-Luc Dubois et les Jets de Winnipeg pourraient constituer une avenue payante en raison de la cote de 27,00 leur étant associée. C’est aussi le cas du Kraken de Seattle, qui effectuera ses débuts éliminatoires face au Colorado.

Quant au Lightning de Tampa Bay, il n’a pas convaincu les experts jusqu’ici. Ayant pris part aux trois dernières finales, il permettra aux parieurs de gagner 19 fois leur somme avec un gain au quatrième tour, tout comme les Kings de Los Angeles et le Wild du Minnesota. Pour leur part, Alexis Lafrenière et les Rangers de New York se trouvent à 14,00, à l’image des Stars de Dallas.