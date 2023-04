Un brin éméché, Brady Tkachuk promet une coupe Stanley à Ottawa

La saison des Sénateurs d’Ottawa est terminée et les joueurs ont décidé de faire la fête dans la journée de samedi.

Plusieurs internautes ont partagé des vidéos sur les réseaux sociaux où l’on peut voir certains représentants des «Sens» avoir énormément de plaisir.

Dans une vidéo, le capitaine Brady Tkachuk crié en pleine rue du quartier Byward Market qu’il allait éventuellement remporter la coupe Stanley.

«Nous allons gagner la coupe Stanley», s’est-il époumoné avec les deux bras dans les airs.

Il est aussi possible de voir le défenseur Jakob Chychrun s’improviser barman, et ce, en bedaine. L’arrière Jake Sanderson a aussi démontré qu’il était capable de se débrouiller pour faire des cocktails et servir des bières, mais il l’a fait avec un gilet sur le dos.

Les Sénateurs ont terminé leur saison 2022-2023 avec un dossier de 39-35-8, ce qui leur a donné le sixième rang dans la section Atlantique. Ils étaient à six points des Panthers de la Floride, la formation qui a obtenu la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est.