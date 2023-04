Pierre-Luc Dubois veut faire la différence en séries

Le destin des Jets de Winnipeg en séries éliminatoires pourrait se trouver entre les mains d’un homme: le Québécois Pierre-Luc Dubois, qui a le potentiel de causer des dégâts au plan offensif.

Même s’ils ont récolté 16 points de plus que leurs rivaux du premier tour des séries de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas devront les prendre au sérieux et particulièrement le joueur de 24 ans.

Celui-ci vient de conclure 2022-2023 avec la meilleure récolte de points (63) de sa carrière. Et il possède également une bonne expérience des matchs d’après-saison. Plusieurs observateurs se souviennent de ses prouesses accomplies durant la ronde de qualification 2020 face aux Maple Leafs de Toronto. Dubois s’est distingué avec un tour du chapeau dans la troisième partie de la série et son physique imposant a représenté un atout dans le jeu de cartes des Blue Jackets de Columbus.

Cette fois, les Jets comptent beaucoup sur le hockeyeur qui en sera à une première série depuis celle de deuxième tour contre le Canadien de Montréal en 2021.

«Il a été bâti pour cela, pour ce genre de rencontre. Il a une forte stature et peut jouer rapidement et lourdement. Grâce à sa taille et sa vitesse, il peut rendre la vie difficile aux défenseurs», a affirmé au quotidien Winnipeg Sun l’arrière des Jets Nate Schmidt, un ancien des Knights.

«Nous aurons besoin de lui dans cette série pour espérer l’emporter. Vous l’avez vu en éliminatoires avec Columbus : c’était une histoire complètement différente. Ce gars-là peut prendre le contrôle d’un match.»

Savourer le moment

Le principal concerné a bien hâte de montrer son savoir-faire face au club de première place de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale. Comme joueur de centre numéro 1, il aura l’opportunité de contribuer de diverses manières, que ce soit devant le filet, dans le cercle des mises au jeu ou le long des rampes.

«C’est très robuste et intense, et voilà ce qui me plaît, a-t-il déclaré. Vous devez vous battre pour chaque pouce de glace et beaucoup de tout cela est une question de force mentale, de détermination à effectuer des gestes qui amèneront de la douleur, mais qui aideront votre formation à gagner.»

D’abord et avant tout, Dubois savoure le moment suivant un parcours éreintant couronné d’une qualification obtenue de justesse.

«Ne pas jouer du hockey des séries l’an passé a fait mal. C’était la première fois que je manquais les éliminatoires et souhaitons que ce soit la dernière», a-t-il dit.

Le premier duel Jets-Knights aura lieu mardi à 21 h 30 sur les ondes de la chaîne TVA Sports 2.