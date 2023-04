Matt Duchene raconte l’enfer qu’il a vécu

Le vétéran des Predators de Nashville Matt Duchene a dit ne pas avoir ressenti une douleur aussi vive que celles reliées à des blessures antérieures quand il a perdu un morceau de doigt plus tôt ce printemps, sauf qu’il a évité le pire.

En fin de semaine, l’attaquant est revenu sur sa mésaventure vécue pendant le match du 26 mars contre les Maple Leafs de Toronto, lorsqu’il a été atteint à la main par un tir de son coéquipier Dante Fabbro. Un segment de doigt est demeuré à l’intérieur de son gant, tandis que l’autre partie pendait littéralement au moment de son retour au banc.

«Honnêtement, ça n’a pas fait aussi mal que les fois précédentes, mais je me sentais bizarre. J’ai enlevé mon gant, j’ai regardé mon doigt et ce fut la dernière fois que je l’ai vu», a-t-il commenté au magazine «The Hockey News».

Sa carrière aurait très bien pu se conclure de manière si étrange, sans que Duchene l’ait suspecté au départ. «Il y a des moments que vous n’oubliez pas. J’étais assis là et le médecin m’a demandé où se trouvait mon gant. J’ai examiné et je lui ai répondu : "pourquoi? Croyez-vous qu’un morceau de doigt y est?", a-t-il souligné. Je ne savais pas que j’avais perdu une partie; je pensais l’avoir seulement écrasé. Ils m’ont caché tout cela en gardant le segment manquant.»

«J’ai eu de nombreuses blessures au cours de ma carrière et certaines ont été douloureuses. Je me suis fracturé la jambe assez solidement, j’ai reçu plus d’une centaine de points de suture au visage, etc. Vous vous attendez à cela en quelque sorte, mais sûrement pas à perdre une partie de votre corps. Mentalement, ce fut difficile un peu.»

Perte coûteuse

Le hockeyeur concerné a subi deux opérations pour régler le problème. Toutefois, les spécialistes n’ont pas relié les morceaux, optant plutôt pour l’attachement de l’ongle et l’insertion d’une vis favorisant la guérison des os fracturés. Maintenant, si le joueur de 32 ans a vu son avenir dans la Ligue nationale sauvé, ce n’est pas le cas de la saison des Predators. La perte de Duchene a fait mal, puisque l’équipe a conclu au 10e rang de l’Association de l’Ouest, à trois points d’une place en séries.

«Ce qui a été le plus ardu, ce fut de quitter la bataille avec les gars, a-t-il admis en promettant des jours meilleurs. Je suis vraiment excité à l’aube du prochain chapitre. [...] J’aime jouer pour cette équipe et vivre dans la ville. J’apprécie les partisans et être ici signifie tout pour moi.»