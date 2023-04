À VOIR: Carey Price accompagne le CH à Toronto

La dernière fois où Carey Price a été vu dans l’uniforme des Canadiens remonte au 29 avril 2022, alors que le CH avait signé un gain sans équivoque de 10-2 aux dépens des Panthers de la Floride.

Depuis, le gardien, comme on le sait, a été placé sur la liste des blessés à long terme de l’équipe. À moins d’une immense surprise, ce match face aux Panthers aura été le dernier de sa brillante carrière. Et à moins d’annoncer sa retraite, le no 31 continuera de toucher, selon le contrat qu’il avait signé en 2017, 10,5 M$ annuellement pour encore trois saisons.

Ces derniers mois, Price, mis-à-part une belle apparition au Centre Bell lors de l’hommage à P.K. Subban, s’est tenu relativement loin des projecteurs et de l’entourage du Tricolore.

Mais samedi matin, surprise. Pour la première fois de la saison, le cerbère a été vu aux côtés de ses coéquipiers lors d’un voyage sur la route. On a notamment pu l’apercevoir aux abords de la patinoire du Scotiabank Arena de Toronto, pendant l’entraînement du CH (voyez les images en vidéo principale).

En 712 matchs dans la LNH, tous disputés avec les Canadiens, Carey Price a signé 361 victoires, présenté un pourcentage d’efficacité de ,917 et une moyenne de buts alloués de 2,51. Il a aussi signé 49 jeux blancs.

Price a connu sa meilleure saison en 2014-2015, mettant la main sur les trophées Hart, William M. Jennings, Vezina et Ted Lindsay.