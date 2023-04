La WWE vendue après l’un des meilleurs WrestleMania de tous les temps

Publié aujourd'hui à 12h37

Mis à jouraujourd'hui à 12h37

La WWE aime surprendre ses amateurs. Et elle l’a prouvé une fois de plus.

Alors que la majorité des fans et des experts croyaient que Cody Rhodes allait remporter le match, les titres et finir l’histoire débutée par son père il y a plus de 40 ans, la WWE a envoyé une balle courbe à tout le monde en gardant Roman comme champion.

Toutefois, Paul Levesque et son équipe l’ont fait de la bonne façon.

Premièrement, le match était excellent. L’un des meilleurs du week-end. Puis, on a tout donné, on a sorti tous nos lapins du chapeau dans cette finale.

Ça a débuté avec Solo Sikoa, qui, à force d’intervenir, s’est fait renvoyer au vestiaire par l’arbitre. Ce qui lui a valu un « na na na hey hey goodbye! »

Puis, après que l’arbitre ait été mis KO, ce sont les Uso qui sont venus aider leur cousin. Évidemment, ça a permis à Kevin Owens et Sami Zayn de venir à la défense de Cody. Coup de l’assommoir d’Owens. Helluva Kick de Zayn. Mais ce n’était pas encore suffisant.

Cody a poursuivi avec une suite de manœuvres que j’ai cru fatale pour le champion. La série de coups de poing et le coude bionique de son père Dusty. Le coup dans les carotides, étendu de tout son long, de son frère Dustin. Puis pas un, mais deux Cross Rhodes.

On croyait que ça y était. Quelle belle façon de finir l’histoire en l’honneur de sa famille, non?

Mais il restait un membre du Bloodline qu’on avait presque oublié en la personne de Paul Heyman. Ce dernier est venu déranger l’arbitre qui n’a pu faire le compte. On a vraiment mis tout le monde à contribution.

Caché derrière un hoodie, Solo Sikoa est revenu pour appliquer son Samoan spike et ainsi faire gagner le chef de la table.

À travers tout ça, Reigns et Rhodes ont offert tout un combat, sans l’ombre d’un doute digne d’une finale de WrestleMania. Un vrai classique. Un chef-d’œuvre si vous me posez la question.

Alors on ne peut être déçu de la tournure des événements. La victoire de Roman se défend. On veut l’établir comme le plus grand champion de l’ère moderne. Le premier à atteindre les 1000 jours et plus de règne depuis Hulk Hogan.

Seulement quatre lutteurs ont atteint ce plateau : Bruno Sammartino à deux reprises, Bob Backlund, Pedro Morales et Hogan.

De l’ère moderne, le plus long règne est celui de Brock Lesnar avec 503 jours.

Roman est rendu à 947 jours en incluant aujourd’hui. La 1000e journée sera le 26 mai prochain, la veille de la présentation d’un événement spécial par la WWE en direct de l’Arabie saoudite.

Pour revenir au combat, oui, Roman a gagné par interférence. Mais c’est ça le Bloodline. Ce serait comme de demander à ce qu’un parrain de la mafia dans un film ne se fasse pas aider par ses capos.

Reigns a battu McIntyre à Cardiff. Il a battu Sami Zayn à Montréal. Il a battu Cody à WrestleMania. Il y a une histoire ici aussi.

Qui pourra le battre? Telle est la question.

Le Rock peut-être? Cody pourrait avoir son match retour l’an prochain à Philadelphie? John Cena afin de battre le record de Ric Flair? Gunther qui prend de plus en plus de galon?

Bref, il y a des possibilités. Mais je ne serais pas surpris de voir Roman encore champion rendu à SummerSlam. Et peut-être même encore champion dans un an à WrestleMania 40.

L’un des meilleurs WrestleMania de tous les temps

Je l’affirme très ouvertement. WrestleMania 39, dans son ensemble, se doit d’être considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps.

Rhea Ripley contre Charlotte Flair, un des meilleurs combats féminins de l’histoire de la compagnie. Gunther contre Drew McIntyre contre Sheamus a été excellent. Trois gros bonshommes qui ont offert tout un combat. Seth Rollins contre Logan Paul a aussi été excellent. Quel athlète ce Paul. On peut l’aimer ou le détester, mais force est d’admettre qu’il est né pour être lutteur professionnel. Un des lutteurs les plus naturels que j’ai vu de ma vie.

Rey Mysterio contre Dom Mysterio a probablement été l’histoire la plus prenante après Owens/Zayn contre les Uso. Un excellent combat, raconté de la bonne façon, avec encore une fois l’implication de la famille. Bianca contre Asuka, Edge contre Balor et le match quadruple menace par équipe masculin ont tous été de très bons matchs.

Sans oublier les deux finales.

Sur les 13 matchs qui avaient été annoncés, 11 ont été bons ou plus. C’est énorme!

Vraiment, la WWE a frappé dans le mille avec cette version de son plus important événement de l’année.

Les 5 meilleurs matchs de WrestleMania

Si j’avais à classer mes cinq meilleurs combats de WrestleMania, j’irais avec ceci:

Mention honorable: Mysterio c. Mysterio

5-Seth Rollins c. Logan Paul

4-Gunther c. Drew McIntyre c. Sheamus

3-Rhea Ripley c. Charlotte Flair

2-Roman Reigns c. Cody Rhodes

1-Kevin Owens & Sami Zayn c. Les Uso

Vous pouvez les avoir dans un ordre différent, mais je crois que ces cinq matchs ont été les meilleurs de la fin de semaine.

Kevin et Sami: une victoire qui change une vie

Samedi soir, vers les 23h30 heure avancée de l’Est, Kevin Owens et Sami Zayn remportaient les titres par équipe de la WWE en finale du premier soir de WrestleMania. Dimanche soir, ils étaient impliqués dans l’autre finale de Mania. Un vol privé en pleine nuit plus tard et ils étaient invités, en compagnie de Bianca Belair, au réputé Today Show, enregistré à New York et diffusé sur les ondes de NBC. Vieille de 71 ans, il s’agit de l’émission matinale la plus écoutée aux États-Unis. Puis, on rembarque dans l’avion pour retourner à Los Angeles où se déroulera Raw ce soir.

C’est ce qu’on appelle la rançon de la gloire!

Une victoire qui vient de complètement changer le statut de Kevin et Sami. Comme ils ne doivent pas regretter d’avoir tous les deux signé une nouvelle entente avec la WWE, alors que plusieurs les voyaient s'en aller vers AEW.

Un autre bel accomplissement pour nos deux Québécois.

La WWE finalement vendue

En terminant, je dois vous parler de la vente de la WWE.

Après des mois de spéculations, c’est maintenant officiel: la WWE a annoncé ce matin qu’elle avait vendu une majorité de ses actions à Endeavor.

Plus précisément, la compagnie a acheté 51% de la WWE, alors que les 49% restantes demeurent entre les mains des actionnaires de la WWE.

Endeavor a créé une nouvelle société avec uniquement la WWE et l’UFC, entreprise publique évaluée à 21.4 milliards de dollars. De par cette transaction, la WWE est évaluée à 9,3 milliards. Rappelons que Vince McMahon a acheté la compagnie de son père en 1982 pour environ un million. Pas milliard. Mais bien un million.

De son côté, depuis qu’Endeavor a acheté Ultime Fighting Championship en 2016 au coût de 4 milliards, la compagnie a pris de la valeur, si bien qu’elle est maintenant évaluée à 12.1 milliards.

La structure interne sera la suivante:

Le PDG de la nouvelle compagnie, qui n’a toujours pas de nom pour l’instant, mais qui se négociera sur les marchés boursiers sous TKO, sera Ari Emanuel, le super agent, qui a fondé Endeavor. Il demeurera aussi PDG d’Endeavor.

Vince McMahon sera le président exécutif du conseil d’administration, qui sera composé de 11 personnes, six en provenance d’Endeavor et cinq de la WWE.

Mark Shapiro, le numéro deux chez Endeavor, sera président et chef de l’exploitation de la nouvelle compagnie et continuera dans les mêmes fonctions pour Endeavor.

Finalement, de leur côté, Nick Khan demeure président de la WWE et Dana White, président de l’UFC. La transaction se terminera dans la deuxième moitié de l’année 2023.

Qu’est-ce que ça vient changer pour la WWE?

Si d'un point de vue des affaires, il s’agit d’une excellente transaction pour les deux compagnies, la question que tout le monde se pose est de savoir si le produit en sera affecté.

Premièrement, ce sont deux compagnies qui se ressemblent à bien des égards. Les deux compagnies offrent du sport de combat, l’un est scripté, l’autre pas. Les deux compagnies doivent intéresser les amateurs en leur offrant des combats qu’ils veulent voir et doivent vendre ces combats de la bonne façon afin d’arriver au but souhaité. Et dans les deux cas, une bonne histoire, un puissant narratif derrière un combat, va aider la popularité de ce dernier.

Ce n’est pas parce que le propriétaire d’une équipe de baseball achète une équipe de hockey que soudainement, on va voir le premier but d’une équipe jouer comme ailier gauche dans l’autre. Je n’ai jamais vu de Whoppers se vendre dans un Tim Horton même si les deux compagnies étaient sous la même ombrelle.

Pas plus que nous n’allons voir Seth Rollins pratiquer des arts martiaux mixtes ou Jon Jones faire de la lutte. Ce n’est toutefois pas impossible non plus, peut-être même plus facile qu’avant pour ceux et celles intéressés. Brock est partie de la WWE pour aller au UFC, avant de revenir et faire les deux en même temps. Ronda et Matt Riddle sont d’autres exemples. Mais au niveau de la promotion croisée, c’est là que les deux compagnies vont pouvoir s’entraider davantage.

McMahon et White, malgré tout

Tout porte à croire que Paul Levesque demeurera à la tête de l’équipe créative et tant que ce sera le cas, les amateurs n’ont pas à être inquiets.

Oui, Vince McMahon est plus présent maintenant qu’il ne l’était au début de l’année, mais c’est quand même Levesque qui a le dernier mot.

En fait, c’est la relation et les rôles que les deux auraient dû avoir il y a longtemps.

J’ai toujours pensé que McMahon aurait dû prendre un pas de recul et laisser Levesque diriger l’équipe créative, en conseillant son gendre et en lui partageant ses connaissances.

Il aura fallu un scandale pour que ça survienne. C’est ce qui est triste.

Parlant de cela, McMahon n’a pas été reconnu coupable d’aucun crime sexuel jusqu’à maintenant. Il a réglé hors cour avec une des présumées victimes. Une autre l’a aussi accusé, mais il serait surprenant que ça ne se règle pas avant le procès également. Et il a remboursé ce qu’il devait à la compagnie en lien avec l’enquête qui a été effectuée à son sujet.

Alors à moins d’un revirement de situation, il va s’en être tiré indemne ou presque. L’opinion publique va toujours être présente, mais contrairement à d’autres chefs d’entreprise qui ont été accusés de crimes semblables, McMahon va s’être sortie de l’eau chaude. Je ne pensais pas que c’était possible. Encore moins dans la société d’aujourd’hui. Et sans vouloir minimiser ses actions, au contraire, on fonctionne encore avec un système de justice qui dit que tu es innocent jusqu’à preuve du contraire.

Ça ne veut pas dire que le tout ne forcera pas d’autres femmes à porter des accusations et si ça finissait par se rendre à un procès et qu’il est reconnu coupable, et bien il en vivra les conséquences et sera remplacé dans son poste.

Pour ce qui est de Dana White, il a été filmé en train de gifler son épouse. Alors Emanuel sait dans quoi il s’embarque avec White et McMahon. Et à la fin, il a décidé de garder White et a demandé à McMahon de rester. C’est sa décision, mais en même temps, ce n’est pas comme si les deux n’étaient pas remplaçables dans leurs fonctions respectives.

La suite des choses sera, bien entendu, très intéressante à suivre.

Cinq de six!

Ceci est le cinquième de six blogues en direct de WrestleMania. Jeudi, je publiais une entrevue avec Kevin Owens. Vendredi, je vous entretenais sur Mike Bailey et l’ouverture des Dodgers. Samedi, je vous parlais de SmackDown. Hier, je vous parlais de Kevin et Sami qui remportaient les titres par équipe. Et demain, je reviendrai sur le plus gros Raw de l’année et quelques notes générales de cette semaine de WrestleMania qui tire à sa fin.