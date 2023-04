Kevin Owens et Sami Zayn champions par équipe à WrestleMania!

Les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn ont vécu l’un des plus beaux moments de leur carrière ensemble en remportant les ceintures de champions par équipe de la World Wrestling Entertainment (WWE) à WrestleMania, samedi soir, à Los Angeles.

N’importe quel lutteur souhaite un jour triompher sur le «Grandest Stage of Them All», et les deux amis l’ont fait en mettant fin au règne de terreur des frères Usos. Ces derniers étaient les champions de Smackdown depuis plus de 600 jours, un record de la compagnie.

Leur histoire de près d’un an a culminé à ce moment, un mois et demi après le gala Elimination Chamber tenu au Centre Bell, où Zayn avait fait fureur en se mesurant au champion incontesté de la WWE, Roman Reigns.

C’est la première fois que les deux hommes détiendront ensemble les titres par équipe Raw et SmackDown. Owens et Zayn avaient aussi fait équipe en 2018 à WrestleMania dans une cause perdante et s’étaient affrontés un contre un à l’événement de 2021.