Programme double à TVA Sports

Il n’y a que deux matchs à l’horaire, ce soir dans la LNH, et les deux seront présentés à TVA Sports.

D’abord, les Penguins de Pittsburgh seront à Denver pour y affronter l’Avalanche du Colorado.

La rencontre sera présentée dès 19h30 à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Toujours au cœur de la lutte pour les dernières places donnant accès aux séries dans l’Est, les Penguins sont en difficulté ces temps-ci, se trouvant au cœur d’une séquence de quatre défaites consécutives.

À l’inverse, l’Avalanche se porte très bien et a solidifié sa place dans cette même course dans l’Ouest en remportant ses six derniers matchs.

La formation du Colorado pourrait toutefois devoir se passer de son défenseur-étoile Cale Makar, qui s’est blessé au bas du corps lors du match de samedi contre Detroit et qui n’a pas joué lundi contre les Blackhawks.

André Tourigny et les Coyotes en visite à Edmonton

Plus tard en soirée, les Coyotes de l’Arizona seront à Edmonton pour y affronter Connor McDavid et les Oilers.

Le match débutera dès 22h30 à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

À l’instar de l’Avalanche, les Oilers tentent eux aussi de solidifier leur place en séries et ils y arrivent, présentement, alors que l’équipe a remporté huit de ses dix derniers duels.

Plus étonnamment, les Coyotes vont également assez bien depuis quelques temps. Propulsé par un Clayton Keller en grande forme, notamment, ils ont remporté six de leurs huit derniers matchs.

Keller est, par ailleurs, l’un des meilleurs pointeurs de la LNH depuis la pause du match des étoiles. L’un des seuls à le devancer est... Connor McDavid, qui domine outrageusement la colonne des pointeurs dans la LNH en vertu de ses 136 points.