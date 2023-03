Blessures: le style de jeu du CH remis en doute

À la surprise générale, Brendan Gallagher reviendra au jeu, mardi, contre le Lightning à Montréal.

L’attaquant des Canadiens disputera un premier match depuis le 3 janvier sans même avoir participé à un seul entraînement complet avec ses coéquipiers. Ce qui a fait dire à Antoine Roussel à l’émission «La Poche bleue le midi» que «son retour me semble précipité».

L’ancien agitateur, maintenant analyste à TVA Sports, n’a jamais rien vu de tel durant sa carrière de 10 saisons dans la LNH.

«Ça me semble précipité. Lorsque je jouais, il fallait faire au moins une pratique avec l’équipe avant de revenir au jeu. Tu retardais toujours ton retour d’une journée», a-t-il souligné.

Invité à donner lui aussi son point de vue, l’ancien entraîneur-chef Michel Therrien s’est également montré surpris de revoir Gallagher aussi tôt.

«Je suis surpris. Il y a 24 heures, l’équipe médicale a décidé qu’il n’était pas en mesure d’avoir un entraînement avec contacts. On avait un règlement à l’époque : il fallait au moins un entraînement avec contacts. Comme ça fait presque trois mois qu’il n’a pas joué, je lui aurais donné une pratique de plus avant de le réinsérer dans la formation.

«Quand un joueur revient, tu veux qu’il soit dans une position optimale pour bien performer, tu ne veux pas qu’il soit en retard sur les autres. Ça ne veut pas dire que notre recette était meilleure, mais c’était notre philosophie.»

Roussel croit que le système de jeu préconisé par l’entraîneur-chef Martin St-Louis est l’un des facteurs qui expliquent le nombre très élevé de blessures depuis le début de la saison.

«L’équipe joue de façon passive en zone défensive, alors les joueurs sont plus susceptibles de se blesser par des tirs bloqués, par exemple. Ils sont trop passifs en zone défensive et y passent beaucoup trop de temps. Ça arrive qu’ils y restent pendant une minute trente. Tu te mets alors dans une mauvaise position et tu peux te blesser. C’est ce qui est arrivé à Kaiden Guhle. Selon moi, c’est l’une des raisons pourquoi il y a autant de blessés cette saison.»

Gallagher jouera au sein du troisième trio en compagnie de Mike Hoffman et d’Alex Belzile contre le Lightning, mardi. Il a disputé seulement 25 matchs en 2022-2023, amassant neuf points.

Voyez le segment complet avec Antoine Roussel et Michel Therrien dans la vidéo ci-dessus.