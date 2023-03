Dach et Gallagher de retour au jeu ce soir?

Tout indique que les attaquants des Canadiens de Montréal Kirby Dach et Brendan Gallagher reviendront au jeu mardi soir face au Lightning de Tampa Bay.

Les deux joueurs portaient en effet un chandail régulier à l'entraînement matinal, ce qui veut dire qu'ils peuvent maintenant accepter les mises en échec de leurs coéquipiers.

De plus, Dach et Gallagher s'entraînaient au sein de trios réguliers. Jesse Ylonen n'était pas présent sur la patinoire et on se doute donc qu'il sera rétrogradé dans la Ligue américaine.

L'autre attaquant qui écopera est visiblement Rem Pitlick, qui n'était pas au sein d'un trio régulier lors de l'entraînement.

Le défenseur Jordan Harris et l'attaquant Jake Evans étaient eux aussi de l'entraînement au Centre Bell, mais arboraient un chandail bleu pour éviter les contacts.

En soirée, le Tricolore tentera de prendre sa revanche face au Lightning, contre lequel il a baissé pavillon 5-3 samedi dernier en Floride.

Trios à l'entraînement

Rafaël Harvey-Pinard - Suzuki - Kirby Dach

Denis Gurianov - Jonathan Drouin - Josh Anderson

Mike Hoffman - Alex Belzile - Brendan Gallagher

Michael Pezzetta - Chris Tierney - Anthony Richard