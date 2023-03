Un défenseur québécois prolonge son séjour à Vancouver

Guillaume Brisebois a travaillé très fort ces dernières années, et les Canucks de Vancouver l’ont récompensé en lui offrant une prolongation de contrat de deux saisons, mardi.

Le natif de Longueuil a obtenu des opportunités au compte-goutte depuis 2017-2018, l’année où il s’est amené avec le club-école des Canucks dans la Ligue américaine. Or, cette saison, il a disputé neuf rencontres, portant son total dans la Ligue nationale à 19, et a obtenu un premier point dans le circuit Bettman.

La première année de ce nouveau pacte sera à deux volets, tandis que la seconde sera à un seul volet avec les Canucks.

«Nous sommes excités de ramener Guillaume pour quelques saisons de plus. Grâce à l’entraînement et les conseils qu’il a reçus de Jeremy Colliton et de son personnel à Abbotsford, Guillaume a effectué un pas vers l’avant cette année. Nous continuerons à travailler avec lui et nous nous attendons à ce qu’il soit un bon candidat pour un poste de régulier dans la LNH l’an prochain», a indiqué par voie de communiqué le directeur général Patrik Allvin.

Brisebois a disputé 241 matchs en carrière dans la Ligue américaine. Cette saison, le défenseur défensif a amassé six points en 36 rencontres.