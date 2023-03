«Kotkaniemi s'est senti humilié»

Si la sélection de Jesperi Kotkaniemi au troisième rang du repêchage de 2018 n’était pas nécessairement la meilleure des Canadiens, l’organisation, avance Tony Marinaro, a, en 2021, pris une décision qui n’a pas du tout aidé au maintien d’une relation saine avec le Finlandais.

Mardi soir, à «JiC», le coloré animateur a directement ciblé le moment où le jeune homme a été laissé de côté lors des deux derniers matchs de la série finale face au Lightning.

«Les Canadiens ne l’ont pas vraiment bien géré, ce dossier-là», a d’abord lancé Marinaro.

«Qu’il méritait ou non de jouer des matchs importants contre Tampa, il voyait des gars repêchés après lui jouer un rôle important au sein de leur équipe. Il était humilié, le kid.»

Kotkaniemi n'a d'ailleurs jamais reporté l'uniforme tricolore par la suite, acceptant lors des semaines suivantes une offre hostile des Hurricanes de la Caroline.

«Ça aurait été un mariage parfait»

S’il a reconnu la véracité des propos de son collègue, Jean-Charles Lajoie a quand même ramené sur la table un point pratiquement irréfutable : sélectionner Brady Tkachuk, avec cette fameuse troisième sélection, aurait non seulement été plus bénéfique pour le club montréalais, mais également beaucoup plus naturel pour un directeur général comme Marc Bergevin.

«Tkachuk et Bergevin, ça aurait été un mariage parfait, a martelé Lajoie. Il y a d’autres entités autour de la table, comme Trevor Timmins par exemple, qui avaient un penchant pour Kotkaniemi. Ceux qui voulaient KK à l’interne pensaient régler tous les problèmes de la Terre à la position de joueur de centre.»

«JiC» ne s’est pas arrêté là, faisant ensuite l’éloge de Tkachuk, aujourd’hui capitaine des Sénateurs d’Ottawa. Pendant ce temps, Kotkaniemi, malgré une bonne séquence qui dure depuis quelques temps, a marqué 70 buts et inscrit 137 points de moins que son rival américain, jusqu’ici.

Crédit photo : Getty Images via AFP

«Plus personne ne se moque des Sénateurs aujourd’hui et c’est grâce à Tkachuk. Les gens se disent maintenant que si un gars des États-Unis s’est engagé à long terme avec Ottawa, c’est peut-être parce que ce marché a quelque chose de beau à offrir. Tkachuk a littéralement été un game changer pour les Sénateurs, ce que Kotkaniemi n’aura jamais été à Montréal.»

En fin de segment, Lajoie et Marinaro se sont amusés à essayer de deviner quel serait le rôle de Kotkaniemi dans l’échiquier actuel des Canadiens.

C’est à voir en vidéo principale.