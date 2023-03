Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 3 mars qui en valent le détour.

Hockey: Oilers d’Edmonton c. Jets de Winnipeg

Les Oilers et les Jets croiseront le fer deux fois en 24 heures et il ne serait pas surprenant que la robustesse et l’attaque soient prédominantes lors de ces deux duels. Connor McDavid, doit-on le rappeler, est simplement inarrêtable depuis le Nouvel An et il tentera d’égaler un record de la Ligue nationale de hockey en marquant deux buts ou plus lors d'un sixième match consécutif. En plus de Mattias Ekholm, qui a fait ses débuts dans une victoire de 5 à 2 face aux Maple Leafs de Toronto, l’attaquant Nick Bjugstad ajoutera aussi beaucoup de profondeur à l’alignement des Oilers lorsqu’il disputera son premier duel. Les Jets ont perdu leurs quatre derniers matchs et se sont faits discrets depuis le début de la saison des transactions, mettant seulement la main sur Nino Niederreiter.

Prédiction: Victoire des Oilers d’Edmonton - 1,62

Arts martiaux mixtes: Cyril Gane c. Jon Jones

Le retour du controversé Jon Jones dans l’octogone représente l'une des soirées les plus attendues de l’année dans l’UFC. Après plus de trois ans d’absence, il est passé des poids mi-lourds aux poids lourds pour tenter de redevenir champion. Gane, natif de la France, ne détient pas la feuille de route de son prochain rival. Il a tout de même écarté tous les combattants sur son chemin à l’exception de Francis Ngannou, et n’a jamais subi de K.-O. ou de soumission. On s’attend à un duel du plus haut niveau entre ces deux forces de la nature reconnues pour leur mâchoire d’acier. Comptant six victoires par soumission dans les rangs professionnels, Jones pourrait tirer son épingle du jeu s’il réussit à amener Gane au sol. Ce dernier, qui s’est battu deux fois en 2022, pourrait avoir plus de facilité à chasser la rouille que son adversaire.

Prédiction: Le combat atteindra la limite (oui) - 1,80

Basketball: Suns de Phoenix c. Bulls de Chicago

Le joueur vedette Kevin Durant a réussi ses débuts dans l’uniforme des Suns, mercredi, en inscrivant 23 points en 27 minutes de jeu dans une victoire de 105 à 91 aux dépens des Hornets de Charlotte. L’équipe du désert a les yeux rivés sur le sommet de l’Association de l’Ouest et il serait surprenant que les Bulls soient en mesure de les freiner. L’équipe de l’Illinois a récemment libéré Goran Dragic et a perdu Lonzo Ball et Javonte Green en raison de blessures. Le trio de Demar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic devra mettre les bouchées doubles pour causer des ennuis aux Suns, victorieux sept fois à leurs 10 derniers matchs.

Prédiction: Victoire des Suns de Phoenix - 1,42