Tout savoir sur les chocs McDavid-Crosby

Les matchs opposant les Oilers d’Edmonton aux Penguins de Pittsburgh, comme celui de jeudi soir prévu en Pennsylvanie, constituent souvent de grands rendez-vous en raison de la présence de Connor McDavid et de Sidney Crosby sur la patinoire.

Le premier représente, aux yeux de plusieurs, le successeur du second à titre de joueur de marque de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Si les duels Edmonton-Pittsburgh ont été très suivis pendant une certaine période dans la décennie 1980 à cause des prouesses de Wayne Gretzky et de Mario Lemieux, c’est aussi le cas aujourd’hui, puisque les hockeyeurs principaux des deux formations continuent d’exceller.

La partie de jeudi, diffusée à compter de 19h à TVA Sports, sera la 11e mettant aux prises les deux capitaines de ces équipes. Voici un bref retour sur les confrontations précédentes.

- 8 novembre 2016

McDavid a dû attendre sa deuxième saison dans la LNH avant d’affronter Crosby, car à sa première campagne, une fracture de la clavicule lui a fait manquer les deux parties annuelles face aux «Pens». Or, il a réussi son examen contre le club champion en titre de la Coupe Stanley en vertu de trois mentions d’aide. Toutefois, Pittsburgh a eu le dernier mot 4 à 3, même si le numéro 87 a été blanchi.

- 10 mars 2017

Les deux hommes se sont retrouvés quelques mois plus tard en Alberta et, à l’image de la rencontre antérieure, les Penguins ont triomphé en dépit du silence de Crosby. De son côté, McDavid a marqué en temps réglementaire, ainsi qu’en fusillade, dans un revers de 3 à 2.

- 24 octobre 2017

Lors de la campagne suivante, les retrouvailles ont eu lieu assez tôt dans le calendrier. Le match s’est révélé plutôt calme en attaque, les Penguins l’emportant 2 à 1 en prolongation devant leurs partisans. McDavid a créé l’égalité tard en troisième période, tandis que le vétéran des favoris locaux a de nouveau été tenu en échec.

- 1er novembre 2017

Le duel revanche s’est déroulé seulement huit jours plus tard à Edmonton et malgré les deux aides de McDavid, les doubles champions en titre ont encore battu leurs adversaires, cette fois par la marque de 3 à 2. Crosby a finalement freiné une séquence de trois joutes sans point contre les Oilers en participant au filet de Conor Sheary.

- 23 octobre 2018

Il a fallu près d’une année calendaire complète avant de revoir les deux vedettes croiser le fer. Cependant, le changement de saison n’a pas empêché les Penguins de poursuivre leurs succès aux dépens de la formation albertaine. Celle-ci a échappé l’avance au troisième vingt pour baisser pavillon 6 à 5 en prolongation. Auteur d’un doublé, Crosby a scellé l’issue de l’affrontement en déjouant le gardien Cam Talbot, au grand dam de la foule ennemie. McDavid a quant à lui récolté un but et une aide.

- 13 mars 2019

Autre confrontation, autre gain des Penguins. Devant leur public, ils ont signé un gain de 3 à 1. La soirée est loin d’avoir représenté un moment mémorable pour les deux vedettes, toutes deux limitées à une aide.

- 2 novembre 2019

Après six tentatives infructueuses, McDavid a réussi à savourer une victoire aux dépens d’un club comprenant Crosby dans son effectif. Pour ce faire, il a fallu un but de Leon Draisaitl en temps supplémentaire, les Oilers obtenant un gain de 2 à 1 en sol étranger. Preuve du peu d’offensive et de la brillante performance du gardien Mike Smith, auteur de 51 arrêts, «Sid the Kid» n’a pas inscrit de point, tout comme son vis-à-vis. Par ailleurs, Crosby a raté l’autre rendez-vous annuel face aux Oilers le mois suivant.

- 1er décembre 2021

À cause de la pandémie ayant contraint la LNH à remanier le format de ses sections et de son calendrier en 2020-2021, les partisans ont dû patiner plus d’un an avant d’assister à un autre duel entre les deux grands noms du hockey. Le numéro 97 d’Edmonton a profité de l’opportunité offerte pour amasser un but - dans un filet désert - et trois aides dans une victoire de 5 à 2 au Rogers Place. Son rival s’est contenté d’une aide.

- 26 avril 2022

Ce fut ici un match à sens unique sur tous les plans : McDavid a encore totalisé un filet et trois aides, menant les siens vers un triomphe de 5 à 1 sur la glace adverse. L’attaque massive des vainqueurs a causé des dommages avec deux buts au troisième engagement, tandis que Crosby a été complètement muselé en dépit de cinq tirs.

- 24 octobre 2022

Plus tôt cette saison, le capitaine des Penguins a enfilé l’aiguille à Edmonton et son alter ego des Oilers a mordu la poussière. Sauf que ceux-ci ont quitté l’aréna avec une victoire de 6 à 3, notamment grâce aux trois points de Draisaitl. Le pauvre Tristan Jarry a dû faire face à 47 tirs devant la cage des perdants.