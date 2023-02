«Le CH ne voulait même plus de Montembeault»

Samuel Montembeault s'établit de plus en plus comme le gardien numéro 1 chez le Canadien. Pourtant, il y a près d'un an, il ne figurait plus dans les plans de l'équipe.

Explications dans le balado du jour avec Marc-André Perreault.

Ce matin à La Dose :

Le projet de La Dose se lance un objectif bien précis à atteindre d'ici le 30 juin prochain.

Marc-André Perreault vient parler des sujets de l'heure chez le Canadien dans sa chronique hebdomadaire.

Félix Séguin est en studio pour répondre à la question suivante : qui sont les joueurs générationnels dans l'histoire de la LNH.

Shea Weber (ou plutôt son contrat) échangé aux Coyotes.

Écoutez l'épisode complet dans le lecteur ci-dessous :