L’attaquant des Canadiens Jonathan Drouin offre de bonnes performances depuis quelque temps, ayant notamment amassé cinq aides à ses deux derniers matchs.

Manifestement, le numéro 27 joue avec le couteau entre les dents afin de se donner un avenir dans la LNH au-delà de la présente saison. Il le disait lui-même, il y a quelques jours :

«C'est sûr que je sais dans quelle situation je me trouve en ce moment, a-t-il mentionné en marge d’un entraînement. C'est ma dernière année de contrat. C'est à moi de démontrer que, si une équipe me veut dans le futur ou le 3 mars, je suis capable de venir jouer et je suis capable d'aller jouer dans une autre équipe.»

Tout ça, c’est bien beau, mais ça a fait tiquer son ancien entraîneur, Michel Therrien.

Ce dernier s’est en quelque sorte vidé le cœur au sujet de Drouin et de cette déclaration, samedi, lors de l’avant-match du duel opposant les Canadiens aux Maple Leafs.

«Un gars comme Drouin, qui a dit être conscient de sa situation, honnêtement, je trouve ça insultant», a lancé l’ancien entraîneur du CH.

«Quand le joueur réalise qu'il est pris dans une trappe et qu'il veut s'en sortir (...) j'aurais aimé ça qu'il ait cette attitude quand le Canadien est allé le chercher pour (Mikhail) Sergachev», a-t-il ensuite laissé tomber.

Drouin peut-il être échangé d’ici la date limite des transactions, le 3 mars? C’est toujours possible, selon lui, même s’il ne voit pas beaucoup d’équipes s’intéresser à l’ailier.

«Ça va se faire à trois heures moins cinq et on va avoir un choix de troisième ou quatrième ronde» en retour, a-t-il avancé.

Voyez le segment complet en vidéo principale.