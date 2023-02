Drouin honnête par rapport à son avenir

Jonathan Drouin a surpris un peu tout le monde avec une réponse des plus honnêtes par rapport à son avenir, mardi soir, après la victoire des Canadiens de Montréal face aux Blackhawks de Chicago.

Lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il avait en tête d'améliorer son sort à l'approche de la date limite des échanges et de l'échéance de son contrat, le numéro 27 est allé droit au but. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«C'est sûr que je sais dans quelle situation je me trouve en ce moment, a-t-il mentionné de façon candide. C'est ma dernière année de contrat. C'est à moi de démontrer que, si une équipe me veut dans le futur ou le 3 mars, je suis capable de venir jouer et je suis capable d'aller jouer dans une autre équipe.»

Drouin revendique cinq aides à ses deux derniers matchs, lui qui en a récolté trois face aux Blackhawks. Depuis le début de la saison, il a récolté un excellent total de 17 mentions d'aide en 31 matchs, mais il n'a toujours pas touché la cible.

Le Québécois de 27 ans deviendra joueur autonome sans compensation l'été prochain.

Martin St-Louis

«Il y a beaucoup de gars qui jouent du très bon hockey et continuent de faire monter leur valeur.»

«Jo joue du très bon hockey. Dans l'ensemble, je suis satisfait de son jeu et de son engagement cette saison.»

«Dadonov, c'est un travaillant. Il patine.»

David Savard

«C'est une priorité de notre équipe en ce moment, bien jouer défensivement. On a pris le contrôle en troisième période, mais avant cela, c'était un match plus tranquille.»

«On sait que Suzuki et Caufield étaient les deux gros canons depuis le début de l'année, mais c'est bien que les autres puissent contribuer.»

«Drouin a énormément de talent. Il crée beaucoup de choses pour les autres. Il est patient avec la rondelle. C'est le fun de le voir être récompensé.»