Deux mentors indispensables au CH

Au hockey comme dans la vie, nous ne répéterons jamais assez à quel point il est important d’être bien entouré. C’est essentiel autant pour les dirigeants, les entraîneurs que pour les joueurs.

C’est particulièrement crucial avec une jeune équipe comme les Canadiens. Tu ne peux pas seulement mettre un paquet de joueurs ensemble et espérer des résultats. Les jeunes de l’organisation doivent être bien entourés par de bons vétérans pour apprendre à devenir de vrais professionnels.

À Montréal, David Savard remplit à merveille ce rôle auprès des défenseurs inexpérimentés, qui savent qu’ils peuvent compter sur lui pour leur montrer le chemin à suivre.

Savard est un mentor extraordinaire pour eux. Il prêche par l’exemple jour après jour, sur la patinoire et à l’extérieur. Il se comporte toujours de manière exemplaire, avec ou sans équipement sur le dos. En plus d’être un gagnant, il joue de la bonne façon et il se sacrifie pour l’équipe en bloquant une tonne de tirs.

Ce n’est pas évident pour tous les joueurs québécois d’évoluer dans l’exigeant marché montréalais. Ça prend des personnes spéciales. Alors que certains y étouffent, David y respire à pleins poumons. On dirait qu’il est fait sur mesure pour jouer avec le CH.

Est-ce que la direction choisira de l’échanger d’ici la date limite, qui approche à grands pas? Si j’étais à la place de Kent Hughes, je ferais bien attention avant de prendre une telle décision. À moins d’obtenir le gros lot en retour, je garderais Savard avec l’équipe.

Mon expérience me dit que tu as besoin d’un gars comme lui pour aider les jeunes défenseurs dans leur développement et, par la bande, dans le processus de reconstruction en cours. Il est selon moi devenu indispensable.

Un modèle de persévérance

Parlant de modèle, Alex Belzile en est un autre superbe exemple. Et c’est un petit gars de chez nous en plus!

Le capitaine du Rocket a dû traverser un véritable parcours du combattant avant de finalement accéder à la LNH. Il offre une formidable leçon de persévérance à ses coéquipiers, autant ceux à Laval qu’à Montréal. Comme Savard, il a une valeur inestimable pour l’organisation.

Son cheminement hors du commun envoie un message fort à tous les jeunes : il ne faut jamais abandonner ses rêves. Avec tous les efforts qu’il a dû mettre pour atteindre son but, il a amplement mérité son rappel avec le grand club. Depuis, on voit qu’il est vraiment à sa place dans la LNH.

Après Joël Bouchard et Jean-François Houle, c’est au tour de Martin St-Louis de croire en Belzile. Et il lui a donné raison. L’attaquant de 31 ans a su saisir sa chance de se faire valoir, tout comme Rafaël Harvey-Pinard, une autre belle histoire de la saison chez le CH.

Son premier but a dû être tellement satisfaisant! Personnellement, j’étais très heureux pour lui.

Des atouts précieux

Des gars comme Belzile et Harvey-Pinard sont précieux. Avec leurs performances, ils forcent la direction à prendre des décisions difficiles et St-Louis à leur donner du temps de glace.

Comme je le disais toujours dans mon meeting d’ouverture au camp d’entraînement : faites en sorte que nos choix seront ardus.

Les deux Québécois ont compris le message et ont sauté à pieds joints sur l’occasion, comme l’ont fait notamment Michaël Bournival et Brendan Gallagher à l’époque où j’étais l’entraîneur-chef des Canadiens. Même s’ils ne faisaient pas initialement partie des plans, ils ont mérité leur poste.

Belzile et Harvey-Pinard font le bonheur des partisans. Ils suscitent l’engouement du public, ce qui est le bienvenu en cette saison de transition.

Une séquence révélatrice

Après avoir surpassé les attentes en début de campagne, les Canadiens ont connu un passage à vide de plusieurs semaines, mais la machine semble être bien repartie.

En raison de la longue pause du match des étoiles, j’avais peur que l’équipe en arracherait au retour des vacances. Habituellement, ce n’est pas évident d’enlever tes sandales pour rechausser tes patins!

Pour être déjà passé par là, ça prend normalement un match ou deux avant d’y arriver. Au contraire, les Canadiens ont aligné trois victoires en autant de matchs depuis qu’ils ont repris l’action.

Cette série de succès me démontre que tout le monde au sein de l’équipe a quelque chose à prouver. Les jeunes veulent garder leur place, tandis que les vétérans qui ont une saison difficile souhaitent se racheter s’ils veulent être échangés ou avoir un contrat l’an prochain. Ils savent pertinemment qu’ils ont le dos au mur et qu’ils n’ont pas le choix.

C’est entre autres le cas de Jonathan Drouin, qui joue pour sa survie dans la LNH. Il en est d’ailleurs lui-même conscient, comme il l’a affirmé après la victoire contre les Blackhawks, mardi.

On a constaté dans les trois derniers matchs que tout le groupe a le cœur à l’ouvrage. Et c’est tant mieux! Espérons maintenant que ça dure.

