LNH: sept joueurs qui pourraient changer d’adresse

À moins de trois semaines de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les tractations vont bon train dans le circuit Bettman.

De gros joueurs comme Bo Horvat et Vladimir Tarasenko ont déjà été échangés et ils ne devraient pas être les seuls à changer d’adresse d’ici le 3 mars prochain. Voici sept patineurs qui pourraient être échangés très bientôt :

Jakob Chychrun

Samedi dernier, les Coyotes de l’Arizona ont annoncé publiquement que le défenseur de 24 ans n’allait pas être en uniforme pour des raisons «liées à un échange». Deux jours plus tard, l’entraîneur-chef André Tourigny affirmait que Jakob Chychrun ne porterait plus les couleurs de son équipe «jusqu'à ce que quelque chose se passe». L’organisation ne peut donc pas être plus claire dans ses intentions d’envoyer Chychrun sous d’autres cieux. L’arrière a amassé 28 points en 36 parties jusqu’à maintenant en 2022-2023. Son contrat représente par ailleurs un gros plus pour les équipes qui l’ont dans le viseur. En effet, il possède une entente valide jusqu’à la conclusion de 2024-2025 et empoche «seulement» 4,6 millions $ annuellement.

Ryan O’Reilly

Les Blues de St. Louis semblent être à la croisée des chemins et pourraient se départir de leur capitaine, l’attaquant Ryan O’Reilly. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de centre de sa génération dans les deux sens de la patinoire, il a grandement ralenti cette saison. Le vétéran de 32 ans pourrait devenir joueur autonome sans compensation l’été prochain et est un très bon candidat pour une équipe qui se cherche un patineur de location. O’Reilly a déjà exprimé son désir de demeurer à St. Louis, mais les intentions des Blues à son sujet sont encore nébuleuses.

Timo Meier

Le Suisse de 26 ans est au cœur de plusieurs rumeurs de transactions, et ce, depuis plusieurs mois déjà. Son temps semble compté avec les Sharks de San Jose, qui devraient lui remettre une offre qualificative de 10 millions $ pour s’assurer de maintenir ses services l’été prochain. Timo Meier a amassé 30 buts et 21 mentions d’aide pour 51 points en 54 rencontres jusqu’à maintenant cette saison. Les équipes à la recherche d’un attaquant pour leurs deux premiers trios seraient comblées en mettant la main sur Meier.

Patrick Kane et Jonathan Toews

Patrick Kane et Jonathan Toews ont fait la pluie et le beau temps avec les Blackhawks de Chicago, remportant trois coupes Stanley au fil des années. Ils avaient tous les deux accepté des contrats identiques de huit ans et de 84 millions $, le 9 juillet 2014. Et maintenant, il semble que leur parcours en Illinois prendra fin au même moment.

Kane et Toews, qui ont respectivement récolté 35 et 28 points cette saison, seront en effet joueurs autonomes sans compensation cet été. Les Blackhawks, qui croupissent au fond du classement général de la LNH, souhaiteront certainement les échanger pour éviter de les perdre sans aucun retour.

Joel Edmundson

Le Canadien de Montréal est au cœur d’un processus de reconstruction depuis que le vice-président aux opérations hockey Jeff Gorton et le directeur général Kent Hughes sont entrés en poste. En ce sens, Edmundson pourrait servir de monnaie d’échange.

S'il est actuellement blessé – son état est réévalué chaque jour –, Edmundson, 29 ans, représente une option intéressante puisqu'il lui reste une autre saison avant l’autonomie à 3,5 millions $ par année. Le salaire est certainement raisonnable pour un arrière efficace de 6 pi 5 po ayant déjà remporté la coupe Stanley.

Jesse Puljujarvi

Ce n’est pas un secret pour personne que l’expérience Jesse Puljujarvi n’est pas un succès chez les Oilers d’Edmonton. L’attaquant sélectionné avec le quatrième choix au total du repêchage de 2016 n’est pas capable de s’établir sur un trio offensif au sein de la formation albertaine. Cette dernière a de grandes aspirations en séries éliminatoires et pourrait être tentée d’échanger le Finlandais pour attirer un joueur qui l’aidera davantage dans sa quête de succès. Puljujarvi pourrait devenir joueur autonome avec compensation en juillet et rien ne laisse croire que les Oilers ont envie de poursuivre leur association avec lui.