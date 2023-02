Horvat passe aux Islanders; Beauvillier sacrifié

Sans contrat à compter de cet été, le capitaine des Canucks de Vancouver Bo Horvat a été échangé aux Islanders de New York, lundi, en retour de l’attaquant québécois Anthony Beauvillier, de l’espoir Aatu Raty et d’un choix de premier tour protégé en 2023.

Selon le réseau Sportsnet, les Islanders conserveront la sélection si elle se trouve parmi les 12 premières du repêchage. Dans un tel cas, les Canucks obtiendront un choix de premier tour en 2024, cette fois sans protection. La formation britanno-colombienne retiendra d'ailleurs 25% du salaire de Horvat, soit 1,375 million $ sur la masse salariale.

Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse sont revenus sur l'intégralité de l'échange. Voyez ce qu'ils avaient à dire dans la vidéo principale de l'article.

Ce dernier, âgé de 27 ans, est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière avec 31 buts et 54 points en 49 sorties jusqu’ici. Or, il semble vouloir monnayer ses succès, lui qui dispute la dernière campagne de son contrat de cinq ans et de 33 millions $.

«Je pensais que j’allais être un Canuck pour la vie. Les choses ne se sont pas déroulées comme ça», a affirmé Horvat, dont les propos ont été rapportés par Sportsnet.

«Ce n’était pas une année facile», a-t-il ajouté.

Horvat a également précisé qu’aucune négociation concernant une prolongation de contrat n’avait eu lieu avec les Islanders avant la transaction.

«Nous tenons à remercier Bo Horvat pour tout ce qu'il a fait pour les Canucks de Vancouver au cours de ses neuf saisons à Vancouver, a déclaré le directeur général Patrik Allvin dans un communiqué. Il a été un grand leader et un ambassadeur.»

Beauvillier, pour sa part, compte neuf buts et 20 points en 49 rencontres à sa septième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), toutes avec les «Insulaires». Il deviendra joueur autonome sans compensation en 2024, ayant d’ici là un impact annuel de 4,15 millions $ sur la masse salariale de son équipe.

Raty, finalement, a pris part à ses 12 premiers matchs en carrière cette saison. Il a touché la cible deux fois. Avec les Islanders de Bridgeport, dans la Ligue américaine, il a ajouté sept filets et 15 points en 27 matchs. Il a été un choix de deuxième tour de la formation new-yorkaise en 2021. Il se rapportera aux Canucks d'Abbotsford.

«Aussi difficile qu'il soit d'échanger notre capitaine, nous sommes ravis d'ajouter un ailier de 25 ans de grande qualité en Anthony Beauvillier, un jeune centre en Aatu Raty et un choix de premier tour protégé. Ces pièces joueront un rôle important dans notre développement et notre croissance», a indiqué Allvin, précisant qu'il voyait le natif de Sorel-Tracy être inséré dans le top 6 des Canucks.

Voyez d'ailleurs ce qu'Horvat avait à dire aux médias new-yorkais suite à l'échange.