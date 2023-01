Performance magistrale de Kevin Owens et Sami Zayn au Royal Rumble

Publié aujourd'hui à 09h37

La captivante histoire impliquant Roman Reigns, ses cousins, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa, de même que les Québécois Sami Zayn et Kevin Owens a pris une autre tournure hier soir lors du Royal Rumble alors que Zayn s’est tourné contre le chef de la famille.

En effet, après un excellent combat qui a vu Reigns conserver son titre unifié de la WWE en finale du Royal Rumble face à Owens, le Bloodline a continué à matraquer Owens de coups, allant même jusqu’à le menotter aux câbles.

Après un certain moment, Zayn a supplié Reigns d’arrêter le carnage. Le même Zayn qui avait hésité à remettre une chaise à son chef durant le combat, permettant à KO d’appliquer le coup de l’assommoir sur son adversaire. Le parrain de la famille a accepté, mais le tout avait un prix: c’est Zayn qui devait continuer l’attaque en frappant Owens avec la chaise.

Pendant de longues minutes, s’en est suivi un jeu d’acteur sensationnel de Zayn et Reigns avant que le Montréalais frappe le champion dans le dos – clin d’œil à la fois où Seth Rollins s’est tourné contre le Shield – à la grande satisfaction de la foule, contente de voir Zayn se défaire des grippes du clan machiavélique.

Zayn et Owens : champions par équipe à WrestleMania?

C’est la suite logique pour cette histoire qui a débuté l’été dernier et qui est de loin la meilleure que la WWE nous a présentée depuis des années.

À moins de trois semaines des deux événements prévus au Centre Bell, la table est mise pour un affrontement entre Zayn et Reigns, avec un Kevin Owens pas très loin derrière.

Par la suite, si les rumeurs s’avèrent vraies, le scénario serait d’envoyer Zayn et Owens face aux Uso, champions par équipe unifiés de la WWE, à WrestleMania. Les deux amis ont souvent affirmé en entrevue que leur carrière ne serait pas vraiment complète s’ils ne remportaient pas, un jour, les titres par équipe de la WWE.

Il sera très intéressant de suivre Raw et SmackDown d’ici l’Elimination Chamber mais aussi jusqu’à WrestleMania. Surtout qu’après avoir attaqué Reigns, Jimmy Uso et Solo Sikoa ont prêté main-forte à leur chef. Mais Jey Uso, celui-là même qui ne voulait rien savoir de Zayn au début, pour finalement devenir son avocat lundi dernier, n’a pas embarqué dans la danse et a décidé de quitter l’arène au lieu de participer à l’assaut, sous les yeux ébahis de ses deux frères et de son cousin.

Cette histoire a tous les éléments pour nous tenir en haleine pour encore plusieurs semaines.

Un dernier 12 mois impressionnant pour KO

De son côté, cette finale était une troisième en quatre événements spéciaux majeurs dans la dernière année pour Owens. On se souviendra qu’il a affronté « Stone Cold » Steve Austin lors de la première soirée de WrestleMania en avril dernier, alors que Zayn et lui se sont affrontés avec leur équipe respective en finale du Survivor Series.

Si on regarde depuis janvier 2022, Owens a fait cinq finales de PLE (anciennement appelé PPV) sur une possibilité de 14, n’étant surpassé à ce chapitre que par Brock Lesnar avec 6 et Roman Reigns avec 7, ce qui est assez exceptionnel quand on y pense.

Un excellent Rumble masculin, un reste de carte très moyen

Plusieurs souhaitaient voir Zayn remporter le Royal Rumble, lui qui est devenu l’un des personnages, sinon le personnage le plus populaire de la compagnie au cours des derniers mois. Certains se demandaient même comment la foule réagirait à son élimination. Eh bien, la WWE a trouvé une solution: ne pas envoyer Zayn dans le Royal Rumble!

Une décision qu’elle avait déjà prise en 2014 alors que tous les amateurs voulaient voir Daniel Bryan sortir en 30e position. C’est finalement Rey Mysterio qui était sorti et les amateurs étaient si mécontents qu’ils l’avaient hué.

Cette fois-ci, on avait mis le tout au clair dans l’avant-gala en précisant que Zayn ne serait pas du match. Aussi, Zayn est impliqué dans une bien meilleure histoire que Bryan l’était à l’époque. De plus, le 30e a été Cody Rhodes, qui faisait un retour après une absence de sept mois. Il n’y a donc pas eu de contrecoups et c’est Rhodes, le favori, qui a remporté le match. Il va donc affronter Reigns dans l’une des deux finales de WrestleMania.

Ce fut un excellent Rumble. Un des meilleurs que j’ai eu la chance de voir. Le but d’un tel match est d’aller chercher de l’émotion à la fin et de créer des histoires dans son déploiement. Le match d’hier a répondu à ces deux attentes.

À la toute fin, il ne restait que Cody et Gunther. Ce dernier est entré le premier dans le Rumble et a battu un record de longévité avec plus de 71 minutes passées dans la bataille royale. Le record précédent était de 62 minutes détenu par Rey Mysterio. Les deux ont lutté pendant environ sept minutes à la fin, Gunther appliquant atémi après atémi sur les pectoraux de Cody, ces mêmes pectoraux qui l’ont empêché de lutter ces derniers mois.

Puis, tout au long du match, on a construit des histoires: Braun Strowman qui sort Omos, Edge qui prend sa revanche sur le Judgement Day, Logan Paul qui sort Seth Rollins, Lashley qui sort Lesnar, permettant ainsi de créer de nouvelles rivalités et de nouveaux matchs. Un Royal Rumble que le regretté Pat Patterson, créateur du concept, aurait été fier je crois.

Dans les autres combats, Bray Wyatt a vaincu LA Knight à son premier match dans un PLE depuis avril 2021. Bianca Belair a défait Alexa Bliss pour conserver son titre féminin de Raw, alors que Rhea Ripley a remporté son tout premier Royal Rumble.

La route vers WrestleMania

Vous le savez, le lendemain du Royal Rumble est synonyme du premier jour de la route vers WrestleMania. Si bien que je peux vous présenter mon premier croquis de carte pour WrestleMania. Évidemment, le tout est basé sur les événements d’hier, ce qu’on entend depuis quelques semaines déjà et mon interprétation personnelle. Mais plusieurs choses pourraient changer d’ici au mois d’avril.

Omos c. Braun Strowman

Seth Rollins c. Logan Paul

Finn Balor, Damien Priest et Dominik Mysterio c. Edge, Rey Mysterio et un partenaire

Brock Lesnar c. Bobby Lashley

Jimmy et Jey Uso c. Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres par équipe

Bianca Belair c. Rhea Ripley pour le titre féminin de Raw

Charlotte Flair c. Bayley c. Becky Lynch pour le titre féminin de SmackDown

Roman Reigns c. Cody Rhodes pour le titre unifié de la WWE

Dans le calepin du scénariste

Rey Mysterio s’est blessé vendredi lors de SmackDown, expliquant son absence du Royal Rumble.

Gunter et Cody Rhodes ont tous les deux éliminé cinq participants, plus que quiconque dans ce combat.

Baron Corbin est celui qui a passé le moins de temps dans le Rumble, soit sept secondes, avant de se faire élimer par Seth Rollins.

Les deux premiers de chaque Rumble, Gunther chez les hommes et Rhea Ripley chez les femmes, se sont rendus jusqu’à la toute fin.

Ripley et Morgan sont devenues les deux premières femmes à passer plus d’une heure dans un Royal Rumble.

Le match entre Bray Wyatt et LA Knight était mauvais. On aurait dit un match entre Noami et Jeff Hardy tellement tout était fluorescent.

Celui entre Belair et Bliss était décevant. La carrière de Bliss ne va pas dans la bonne direction.

Bayley a sorti Becky Lynch, ce qui me fait dire qu’on aura droit à un match entre les deux, peut-être à WrestleMania. Je les vois même avoir un match triple menace avec Charlotte Flair pour le titre de SmackDown. Trois des quatre Horsewomen et une reprise du match de 2016, avec Bayley dans le rôle de Sasha Banks.

Chelsea Green faisait son retour avec la WWE et est demeurée cinq petites secondes dans le Rumble. Toute une façon de revenir!

Parlant de retour, on a aussi vu celui de Nia Jax, qui est entrée à la 30e position. Le bon côté c’est qu’elle est restée moins de deux minutes. Le mauvais? C’est qu’elle est de retour avec la compagnie.

Les dernières minutes du Rumble féminin étaient de loin meilleures que le reste du match, avec Ripley, Morgan et une Asuka très populaire auprès de la foule de San Antonio s’affrontant, entre autres, sur le tablier de l’arène.

La WWE a annoncé une foule de 51 338 personnes. Selon le compte Twitter spécialisé WrestleTix, 44 417 avaient été distribués samedi matin, avec seulement 451 billets disponibles.