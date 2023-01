McDavid électrisant; les Oilers se paient le Lightning

Pour la neuvième fois en autant d'occasions en 2023, Connor McDavid s'inscrit au pointage dans la rencontre que les siens disputent. Cette fois, il récolte le but gagnant et une passe dans la victoire de 5 à 3 des Oilers d'Edmonton contre le Lightning de Tampa Bay, au Rogers Place. Voyez les faits saillants de cette folle rencontre dans la vidéo principale de l'article.

Le but du Canadien de 26 ans était son 39e de la saison, exploit qu'il réussit en 47 petits matchs. David Pastrnak (35) et Tage Thompson (32) sont ses plus proches poursuivants. McDavid n'a donc toujours pas été blanchi lors d'un match en 2023, et compte 7 buts, 14 points sur cette séquence de neuf matchs.

La rencontre était typique d'un affrontement des séries éliminatoires. Buts, arrêt spectaculaires et jeu physique étaient tous au rendez-vous, avec les nombreux joueurs vedettes de chacune des équipes qui ont par dessus tout mené la charge. En effet, Draisatl, Stamkos et Point ont tous marqué dans la rencontre, et Corey Perry a même jeté les gants!

Le complément des 97 et 29 des Oilers, Zach Hyman, s'est aussi illustré avec deux filets. Il compte désormais 23 buts et 29 passes cette saison. Avec ses 52 points, l'ancien des Leafs est à deux points de son sommet en carrière, obtenu l'an dernier avec l'équipe albertaine.

Devant le filet, Jack Campbell obtenait un cinquième départ consécutif, et récolte une cinquième victoire de suite. «Soup» a été solide aux bons moments, réalisant notamment un arrêt fumant sur Kucherov en troisième période alors que le pointage était de 4 à 3. Il conclue la soirée avec 28 arrêts. Son auxiliaire Stuart Skinner représentera la division Pacifique au prochain match des étoiles, a annoncé jeudi soir la LNH.

Chez les perdants, le mal-aimé Nikita Kucherov a donné raison à ses détracteurs de le détester. Il a violemment mis en échec Evander Kane par derrière, et ce dernier s'est vengé presqu'immédiatemment. C'est ce qui a mis le feu aux poudres dans cette rencontre. Il termine sa soirée de travail avec une mention d'aide, deux minutes de pénalité et beaucoup de frustration enfouie. Vasilevski a été bon, sans plus, et concède la victoire malgré 29 arrêts.

Avec cette victoire, les hommes de Jay Woodcroft ont maintenant la séquence de victoire active la plus longue avec cinq. Les Oilers présentent une fiche de 6-2-1 en 2023, et leurs 55 points au classement les placent comme première équipe repêchée dans l'Ouest, un point derrière les Kings et le troisième rang de la division Pacifique, toutefois.

Il y avait 12 autres matchs de la Ligue nationale de hockey jeudi soir. Voyez les faits saillants de plusieurs d'entre eux plus bas.

Jets vs Maple Leafs - 19 janvier 2023 -

L'aigle crie plus fort que le Coyotes

Capitals vs Coyotes - 19 janvier 2023 -

L'ouragan fait des ravages dans la forêt

Wild vs Hurricanes - 19 janvier 2023 -

L'ours hiberne, tranquille au sommet de la LNH

Bruins vs Rangers - 19 janvier 2023 -

Les gros canons des Ducks font taire celui des Blue Jackets

Ducks vs Blue Jackets - 19 janvier 2023 -

La pointe de Long Island n'est pas aussi pointue que celle d'un sabre

Islanders vs Sabres - 19 janvier 2023 -

Les visiteurs apprennent à voler aux Flyers

Blackhawks vs Flyers - 19 janvier 2023 -

Le Blues, ça a de la gueule!

Predators vs Blues - 19 janvier 2023 -

Les panthères ne font qu'une bouchée du CH