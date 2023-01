Fleury souhaite voir Ovechkin réussir

Avec les années, un duel entre Marc-André Fleury et Alex Ovechkin est devenu une habitude.

Le Sorelois a disputé 13 saisons avec les Penguins de Pittsburgh, les rivaux de division des Capitals de Washington. Ayant affronté Ovechkin si souvent, Fleury n'est pas surpris qu'il continue de marquer toujours autant même à sa 18e campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Il n'a jamais ralenti, a fait remarquer Fleury au site NHL.com, mercredi. Il ne manque pas de match et il marque régulièrement des buts et son tir est toujours incroyable. Son tir sur réception est si puissant.»

Le portier québécois a disputé un total de 44 matchs contre le Russe, plus que tout autre gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH), et personne ne lui a accordé autant de buts, avec 25.

«Je ne sais pas si j'en suis trop fier», a mentionné Fleury, qui a vu son coéquipier du Wild du Minnesota Filip Gustavsson se dresser devant les tirs des Capitals, mardi soir.

De bons souvenirs

L’homme masqué de 38 ans garde un très bon souvenir des duels qu’il a eus contre la formation de la capitale américaine.

«Marcher au Capital One Arena et d’y jouer sera toujours spécial pour moi. J'ai eu de bonnes et amusantes batailles avec eux. La rivalité avec les Capitals et les “Pens”, avec évidemment Sid et Ovi, était toujours agréable et offrait toujours un spectacle pour nous.»

Fleury présente une fiche de 26-14-2 – dont quatre victoires par blanchissage – avec une moyenne de buts alloués de 2,65 et un pourcentage d'arrêts de ,911 contre les «Caps».

Bien qu’il soit un concurrent de longue date, il espère qu’Ovechkin réussira à rattraper et battre le record de 894 buts de Wayne Gretzky.

«Je pense qu'il le mérite. Il marque tellement souvent depuis tellement longtemps et de manière régulière chaque saison, alors j'espère qu'il arrivera à [rejoindre] Gretzky.»

Le compteur de l’attaquant de 37 ans est pour l’instant arrêté à 810 filets, dont 30 cette saison.