Ski alpin : Laurence St-Germain saisit sa deuxième chance

Laurence St-Germain s’apprêtait à plier bagage lorsqu’on lui a annoncé qu’elle risquait de passer en deuxième manche du slalom à la Coupe du monde de Zagreb, en Croatie. Manche qu’elle a remportée un peu plus tard pour bondir de 16 places au classement final et prendre le 14e rang.

Sa descente initiale ne laissait pas présager un tel scénario pour la Québécoise. À la mi-parcours, la skieuse a heurté un trou et ses deux jambières se sont accrochées. Forcée de freiner afin de rejoindre le tracé et compléter sa manche avec plusieurs secondes de retard, St-Germain ne s’attendait pas à skier à nouveau mercredi.

«J’ai ramassé mes souliers, mon manteau et mon sac. J’étais prête à quitter et je pensais déjà au slalom de demain», a-t-elle confié.

«Les conditions ont fait en sorte que ç’a été très difficile pour les filles qui ont suivi et ç’a joué en ma faveur aujourd’hui.»

En voyant qu’elle terminait 30e de la première manche et obtenait du même coup le dernier billet disponible pour le second tour, Laurence St-Germain y a vu une occasion de se racheter. D’autant plus qu’elle allait être la première à s’élancer et bénéficiait de conditions favorables.

Le chronomètre affichait 47,15 s lorsqu’elle a franchi la ligne d’arrivée. Dans un premier temps, ce qui allait devenir le meilleur temps de la journée n’a toutefois pas suffi à lui donner le sourire.

«J’ai eu la chance de passer première et d’avoir un beau tracé dans des conditions difficiles. Je voulais en tirer avantage au maximum! Quand je suis arrivée en bas, je n’étais pas certaine que ça allait me permettre de monter au classement. J’avais l’impression que je n’avais pas assez attaqué et que je n’avais pas mis suffisamment d’intensité dans mon ski», a expliqué St-Germain.

Elle a conclu avec un cumulatif de 1 min 39,99 s (+3,57 secondes). L’Américaine Mikaela Shiffrin a signé la 81e victoire de sa carrière pour s’approcher du record de sa compatriote Lindsey Vonn, retraitée depuis 2019 et détentrice de 82 médailles d’or en Coupe du monde.

La Slovaque Petra Vlhova (+0,76 seconde) et la Suédoise Anna Swenn Larsson (+1,21 seconde) sont aussi montées sur le podium.

«C’est une journée mélangeante ! J’étais quand même surprise quand j’ai vu que j’avais gagné la deuxième manche. Je suis contente de la tournure des événements», a dit St-Germain.

Un mal pour un bien

À son dernier slalom de décembre, Laurence St-Germain n’avait pas été en mesure de compléter la première manche de la Coupe du monde de Semmering.

«C’était vraiment décevant, parce que ça se passait bien à l’entraînement», a souligné l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges.

Elle a longuement réfléchi à cette descente pour finalement réaliser que sa perception n’est pas toujours la bonne. Qu’une performance qui lui semble insuffisante peut rapporter gros, comme l’a démontré son résultat de mercredi.

«Je dois m’ajuster et faire confiance à ma technique. À Semmering, je suis partie à 110 % et je ne me suis pas rendue en bas. Souvent, avoir un bon ski suffit, il ne faut pas trop en faire. Je voulais me concentrer là-dessus et oublier les 56 000 affaires qui peuvent arriver dans un slalom», a conclu St-Germain, ravie de la performance de ses coéquipières.

Amelia Smart a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en terminant 8e, tandis qu’Ali Nullmeyer était provisoirement cinquième après la première manche. Elle n’a pas réussi à terminer la deuxième.

Les trois Canadiennes seront de retour jeudi pour un deuxième slalom, toujours à Zagreb.