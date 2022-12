Revue de l’année 2022 à la WWE

Publié aujourd'hui à 10h12

Mis à jouraujourd'hui à 10h12

Amateurs de lutte, qui dit fin d’année, dit revue de l’année. Or, à quelques heures du Nouvel An, je vous propose mon bilan de l’année à la WWE.

Lutteur de l’année: Roman Reigns

Pour une troisième année consécutive, la palme revient au parrain du Bloodline, Roman Reigns. Le clan s’est élargi cette année et cela a permis à Roman de continuer sa dominance. Il est devenu champion unifié en battant Brock Lesnar, il l’a battu à nouveau à SummerSlam, a eu une rivalité avec Drew McIntyre et un classique avec Logan Paul. De plus, ses segments avec Sami Zayn sont devenus viraux. Bref, difficile de ne pas le mettre sur la première marche du podium encore cette année.

Mentions honorables : Seth Rollins, Sami Zayn, Gunther

Lutteuse de l’année: Bianca Belair

Le trésor de TVA Sports a connu toute une année en 2022. Elle a d’abord repris son titre féminin de Raw face à Becky Lynch à WrestleMania, l’a défendu dans un match revanche, puis deux fois dans des PLE contre Bayley, en plus de gagner le Survivor Series: War Games et d’avoir une émission de télé-réalité avec son mari Montez Ford. Mis à part le règne de Becky en 2019, c’est Belair qui a le plus long règne de championne à Raw et elle devrait encore être championne lorsque WrestleMania sera à nos portes.

Mentions honorables : Becky Lynch, Ronda Rousey

Équipe de l’année: Les Uso (Jey et Jimmy)

À l’instar de leur chef Roman Reigns, les Uso ont dominé leur division et sont également devenus les champions unifiés par équipe de la WWE. De plus, ils ont battu le record du plus long règne de champions appartenant au New Day. Si dans l’arène ils ont livré la marchandise, dans les segments d’entrevues, leurs interactions avec Sami Zayn ont tout simplement été magiques, que ce soit Jey et son dégoût pour Zayn ou bien Jimmy et sa poignée de main avec le Québécois.

Mentions honorables : RK-Bro, The Creed Brothers

Match de l’année: Gunther c. Sheamus (Clash at the Castle, 3 septembre 2022)

Quelle belle surprise ce match fut. De l’intensité à souhait, des coups portés avec force et puissance, des atémis à faire rougir n’importe quelle poitrine, un match entre deux poids lourds comme on pourrait en voir au Japon. La foule y a ajouté un

aspect spécial, alors qu’elle voulait tellement que Sheamus remporte le titre Intercontinental à la maison. On savait que ce dernier pouvait avoir de solides matchs avec Drew McIntyre, il a prouvé qu’il pouvait en avoir avec d’autres bons lutteurs dans la compagnie. Pour sa part, Gunther a eu sa meilleure année à la WWE, grâce entre autres à ce match.

Mentions honorables: Cody Rhodes c. Seth Rollins (Extreme Rules), Roman Reigns c. Logan Paul (Crown Jewel), Kevin Owens c. Steve Austin (WrestleMania), Bron Breakker c. Ilja Dragunov c. JD McDonagh (NXT Halloween Havoc), Bianca Belair c. Becky Lynch (WrestleMania)

Spectacle de l’année: WrestleMania 38 partie 1

À plusieurs égards, la première soirée de WrestleMania a été spéciale. Non seulement ce fut le retour de Cody Rhodes à la WWE dans un combat face à Seth Rollins, ce fut aussi le retour de « Stone Cold » Steve Austin dans un match absolument parfait contre le Québecois Kevin Owens. Aussi, Belair et Lynch ont livré un des matchs de l’année à la WWE et sans aucun doute le meilleur match de lutte féminine de la compagnie en 2022, sans compter les débuts assez impressionnants de Logan Paul. Ajoutez à tout cela une foule endiablée à Dallas dans un gros stade comme le AT&T et ça donnent le spectacle de l’année à la WWE.

Mentions honorables : Clash at the Castle, Survivor Series, NXT Deadline, Crown Jewel

Recrue de l’année: Logan Paul

Vous pouvez l’aimer ou vous pouvez le détester, mais force est d’admettre que Logan Paul a livré la marchandise à sa première année dans le monde de la lutte professionnelle. Que ce soit lors de son premier match à WrestleMania, son match en simple contre le Miz ou encore mieux, celui contre Roman Reigns, un des meilleurs à la WWE cette année, le Youtubeur a démontré qu’il était sérieux dans sa nouvelle carrière.

Mentions honorables : Tony D’Angelo, Solo Sikoa

Nouvelles marquantes de l’année: le départ de Vince McMahon, Sami Zayn le plus divertissant et la foule de Montréal force la note à la WWE.

S’il y a une nouvelle qui a marqué non seulement la WWE en 2022, mais le monde de la lutte professionnelle au grand complet, c’est le départ de Vince McMahon de son rôle de PDG de la WWE. Avoir payé des femmes avec l’argent de la compagnie pour qu’elles se taisent sur les relations d’adultère que McMahon maintenait c’est une chose. Ne pas avoir déclaré ces sommes dans les états financiers de la compagnie

c’est une autre chose. Mais avoir des allégations et des poursuites pour avoir agressé sexuellement des femmes et avoir acheté leur silence, c’en est une toute autre et cela noircira son héritage à tout jamais. On pensait tous et toutes que Vince serait en poste jusqu’à sa mort. Mais finalement, c’est sa fille, Stephanie, qui est maintenant PDG, alors que le mari de cette dernière, l’ancien lutteur Paul « Triple H » Levesque, s’occupe de l’aspect lutte et scénarios.

L’année 2022 a certes permis au Québécois Sami Zayn de s’émanciper. Après avoir lutté contre Johnny Knoxville à WrestleMania, c’est avec les Uso et Roman Reigns qu’il nous a donné des moments mémorables. Ses interactions avec Jey et Jimmy, différentes les unes des autres, sa recherche d’acceptation de la part du Bloodline, ses promos, son non-verbal, bref, Zayn a démontré tout son talent et a laissé savoir à tous les fans de lutte ce qu’on savait déjà ici au Québec: il est plus qu’un bon lutteur, il a été la personne la plus divertissante de toute la WWE en 2022.

Finalement, que dire de la foule du Centre Bell au mois d’août dernier. Décrite comme étant la foule de l’année par plusieurs amateurs et experts, les fans présents lors des premiers enregistrements en direct de SmackDown à Montréal ont répondu présents en nombre et en bruit. Si bien que la WWE a décidé de les récompenser avec deux autres événements d’envergure en 2023: SmackDown et un premier PLE en 14 ans, Elimination Chamber.

23 prédictions pour 2023

Voici un exercice qui m’amuse chaque année. Je regarde dans ma boule de cristal et j’y vais de mes prédictions pour la prochaine année. En 2019 j’avais frappé pour 0.333, en 2020 pour seulement 0.250, en 2021 j’étais revenu en force avec 0.476 et l’an dernier, j’ai eu ma meilleure moyenne avec 0.500, soit 11 bonnes prédictions sur 22, dont Lesnar qui gagne le Royal Rumble et les titres par équipe de NXT pour les Creed.

Combien vais-je en avoir cette année? Quelles sont vos prédictions?

Kevin Owens et Sami Zayn vont remporter les titres par équipe face aux Uso

Sasha Banks fera son retour à la WWE

Bron Breakker deviendra un membre permanent de l’alignement principal

Cody Rhodes va remporter le Royal Rumble

Batista sera intronisé au Temple de la renommée de la WWE

La WWE viendra au Québec avec un autre événement (à part les deux en février) en 2023

Ronda Rousey er Shayna Baszler vont remporter les titres féminins par équipe

Cora Jade va remporter le titre féminin de NXT

Nous verrons The Rock dans un ring de la WWE

Les Street Profits vont devenir heels

Shane McMahon fera un retour

Roman Reigns va affronter Cody Rhodes à WrestleMania

Dominik Mysterio va affronter son père dans un match en simple

Naomi sera de retour au Royal Rumble

Goldberg fera au moins un match

Bayley deviendra championne féminine

Logan Paul affrontera John Cena à WrestleMania

Robert Roode reviendra au Royal Rumble

Aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin Raphaël et moi allons faire un enregistrement live devant public à Montréal

Solo Sikoa va remporter un titre

La fille de Dwayne « The Rock » Johnson va faire une présence à Raw ou SmackDown

Carmelo Hayes va remporter le titre NXT

Rhea Ripley va devenir championne féminine

En conclusion

L’année 2022 nous a permis de franchir le cap des cinq ans à TVA Sports, ce que je n’aurais jamais pu imaginer! Merci à tous les amateurs de lutte du Québec de nous suivre en si grand nombre.

Je vais aussi vous retrouver dans les prochaines semaines avec d’autres blogues, alors qu’il me fait toujours plaisir de partager ma passion avec vous, chers lecteurs.

D’ici là, je vous souhaite une belle et bonne année 2023. Bonheur, prospérité et santé.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire de TVA Sports.

De plus, ne manquez pas notre baladodiffusion hebdomadaire les Anti-Pods de la Lutte, disponible tous les jeudis sur QUB, TVA Sports, iTunes, Google Play, Spotify et Stitcher.

Sur ce, je vous dis à bientôt, c’est un rendez-vous!