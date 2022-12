Mandy Rose, un congédiement qui fait jaser

Cette semaine aux «Anti-Pods de la lutte», Kevin et Pat discutent du congédiement de Mandy Rose avec la vétérane lutteuse LuFisto.

De plus, les deux animateurs du balado parlent des premières poursuites contre Vince McMahon, des nouveaux champions à ROH et à NXT, et ils font leurs prédictions pour Wrestle Kingdom. Tout ça et bien plus, dans le dernier épisode régulier de l’année. À écouter ici: