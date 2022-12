Une performance de Cam Talbot rassurante

Les Sénateurs d’Ottawa ont effectué un premier pas dans la bonne direction en laissant la cave de la section Atlantique au Canadien de Montréal, mardi, et s’ils souhaitent grimper davantage au classement, ils auront besoin d’un Cam Talbot en grande forme.

Le gardien a rassuré plusieurs partisans de l’équipe en excellant devant les Bruins de Boston, qui dominent la Ligue nationale de hockey cette saison. Ses 49 arrêts en 65 minutes ainsi que sa performance en fusillade ont permis aux siens de quitter le Centre Canadian Tire avec un gain de 3 à 2, un premier succès après trois revers d’affilée avant la pause des Fêtes.

Pour l’entraîneur-chef D.J. Smith, cette soirée exceptionnelle de la part du vétéran acquis du Wild du Minnesota l’été dernier est la bienvenue.

«Il a été très bon pour nous durant un long moment. [...] Le rendement devant le filet fait partie du jeu et il y a eu certaines soirées pendant lesquelles nous avons obtenu toutes sortes de chances de gagner sans y parvenir. Cette fois, il s’agit d’une victoire obtenue grâce au gardien», a expliqué le pilote au quotidien «Ottawa Sun».

Talbot est bien conscient également que malgré tout le bon vouloir de ses coéquipiers, des erreurs peuvent parfois arriver. Selon lui, il doit se montrer alerte et prêt à effectuer le boulot demandé, peu importe les circonstances.

«Vous demeurez concentré sur la rondelle, en faisant tout pour placer votre corps devant elle. C’est tout ce que j’essaie d’accomplir, a-t-il décrit. Je crois avoir concédé trop de retours de lancer en laissant des deuxièmes occasions de marquer. Heureusement, nous avons dégagé le territoire plus souvent qu’autrement. Les gars réalisent du bon travail et luttent bien.»

Dur physiquement

Talbot a connu quelques soubresauts depuis le début de la campagne. Une fracture aux côtes l’a notamment gardé à l’écart momentanément et son rendement a été parsemé de bons et de moins bons moments, sa fiche de 9-8-1 le témoignant. Néanmoins, avec un taux d’efficacité de ,915 et trois victoires récoltées depuis le 14 décembre, il semble voguer sur une séquence intéressante.

Les «Sens» visiteront les Capitals de Washington, jeudi, et les Red Wings de Detroit, samedi, pour conclure l’année calendaire. Par la suite, ils évolueront devant leurs partisans quatre fois de suite.