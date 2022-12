CH: d’intéressantes confidences concernant l’ambiance dans le vestiaire

Quel partisan des Canadiens ne s’est jamais questionné sur la façon dont les joueurs du club cohabitaient ensemble, une fois les portes du vestiaire bien closes?

À l’occasion d’un généreux entretien avec TVA Sports, le gardien Samuel Montembeault a accepté de se prononcer sur le sujet, y allant d’intéressantes déclarations concernant des éléments sur lesquels les gens ne peuvent souvent qu’avoir... des suppositions.

Quel patineur livre les discours les plus enflammés, lors des moments difficiles? Lequel détend l’atmosphère et fait rire les troupes? Qui, à l’opposé, est le plus sérieux de la bande? Y a-t-il un joueur dont la forme physique impressionne, à l’interne?

Toutes les réponses à ces questions (et à bien d’autres!) se trouvent en vidéo principale.