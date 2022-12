Les «Sens» ont craint le pire pour Jake Sanderson

Lorsque le défenseur Jake Sanderson a été escorté hors de la patinoire après avoir reçu un tir près du visage durant le match de jeudi contre les Capitals de Washington, la direction et les partisans des Sénateurs d’Ottawa ont retenu leur souffle.

Au début du mois, Artem Zub et Travis Hamonic ont respectivement reçu une rondelle au visage et une autre à la gorge. Contrairement à Zub, qui souffre d’une fracture à la mâchoire, Sanderson a été plus chanceux.

«J’ai juste été frappé sur le côté du cou et de la clavicule», a expliqué le principal intéressé au quotidien "Ottawa Sun". C'était effrayant au début, mais finalement, ce n’est pas si grave. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Tout va bien, je me sens à 100 %.»

Les «Sens» fondent de grands espoirs en Sanderson, sélectionné au cinquième échelon du repêchage amateur 2020. L’entraîneur-chef D.J. Smith se réjouit de compter sur son protégé qui a inscrit un but et 11 mentions d'aide en 34 matchs cette saison.

«C’est un sport dur et le travail l'est tout autant, a dit Smith. Les gars se blessent et c’est certain que nous ne voulons pas voir des blessures à long terme: c’est particulièrement le cas lorsqu’un joueur reçoit une rondelle au visage. Il y a des athlètes qui ne reviennent jamais de certaines de ces blessures. Quand tu vois un jeune joueur subir cela, tu t'inquiètes pour lui.»

Les Flyers privés de leur gardien no 1

Les Flyers de Philadelphie seront privés de leur gardien numéro 1, Carter Hart, pour une période prolongée.

Mercredi, l’organisation a placé le nom de Hart sur la liste des éclopés à long terme en raison d’une blessure au haut du corps.

L'athlète de 24 ans s’est blessé vendredi contre les Hurricanes de la Caroline en étant percuté par l’attaquant Seth Jarvis, lui-même poussé par le défenseur des Flyers Rasmus Ristolainen. Hart pourrait avoir subi une commotion cérébrale sur la séquence, puisque le casque de Jarvis a heurté son masque.

Le cerbère a remporté 10 de ses 27 duels cette saison. Il présente une moyenne de buts accordés de 2,89 et un taux d’efficacité de ,911.

Par ailleurs, la formation de la Pennsylvanie a annoncé le rappel de l’attaquant Olle Lycksell, en plus de placer le joueur de centre Max Willman au ballotage.

Les Flyers connaissent une saison difficile avec 11 victoires et 29 points en 35 rencontres.