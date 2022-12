Bo Horvat mènera-t-il les Canucks en séries?

Pour une deuxième partie consécutive, l’attaquant Bo Horvat a récolté quatre points et les Canucks de Vancouver s’en réjouissent fortement, car d’autres performances du genre pourraient les aider à effectuer une belle remontée au classement.

En vertu d’un gain de 6 à 2 aux dépens des Sharks de San Jose, mardi, la formation de la Colombie-Britannique s’est hissée au-dessus de la barre de ,500 pour la première fois de la saison. Même si son dossier de 16-15-3 lui vaut seulement le sixième échelon de la section Pacifique, elle peut se nourrir d’espoir. Les Canucks ont signé trois victoires de suite et Horvat brille de tous ses feux, lui qui occupe le deuxième rang de la Ligue nationale de hockey avec 26 buts.

«C’est fou : il a ce total de buts et nous ne sommes même pas au Nouvel An. C’est très plaisant à regarder et pouvoir jouer à ses côtés est formidable», a exprimé aux médias Brock Boeser, l’un des partenaires de trio du prolifique hockeyeur.

Le réveil?

La confiance de celui-ci semble se transposer sur l’ensemble du groupe, ce qui ravit l’instructeur-chef Bruce Boudreau. «Je pense que l’équipe commence à croire en elle un peu plus et c’est très important, a-t-il considéré.

Au nombre des athlètes qui connaissent un regain de vie, il y a Boeser, qui compte à son actif six buts en 26 affrontements et qui a amassé un filet et deux mentions d’aide, mardi. S’il poursuit dans la même veine, son club améliorera ses probabilités de qualification.

«Quand j’étais au fond du baril et que j’allais être retranché, j’ai senti que je pouvais seulement rebondir, a-t-il dit au quotidien "The Province". Je crois qu’il s’agit de reprendre confiance et de travailler fort en jouant de la façon appropriée. J’essaie d’aider notre formation à gagner avant tout.»

Boudreau se croise aussi les doigts pour que le retour en force de Boeser se poursuive.

«Ici, c’est un bon exemple. Lorsque "Boes" tire au filet, il est dangereux et il joue mieux quand il sent qu’il contribue, a-t-il affirmé. Son sens du hockey est bon, puisqu’il sait où les gens se trouvent sur la patinoire. Il fait partie de l’élite et c’est pourquoi il a évolué avec les Canucks durant de nombreuses années.»

Pour terminer l’année 2022, les Canucks visiteront les Jets de Winnipeg, jeudi, et les Flames de Calgary, samedi.