Les Cowboys se paient les Eagles

Les Cowboys de Dallas ont rendu la fin de saison intéressante dans la section Est de la Nationale en venant à bout des Eagles de Philadelphie 40 à 34, samedi soir, au AT&T Stadium.

En vertu de ce gain, les «Boys» peuvent toujours espérer terminer au premier rang de la division qui comprend les deux formations.

Le club texan a ouvert la machine au quatrième quart, inscrivant notamment 13 points sans réplique dans les six dernières minutes. Le quart-arrière Dak Prescott a trouvé le receveur de passes CeeDee Lamb pour niveler le pointage 34 à 34. C’était la deuxième fois que les deux hommes unissaient leurs efforts pour un touché dans ce match.

Le reste des points des Cowboys (11-4) dans les derniers instants du duel ont été l’affaire du botteur Brett Maher, qui a réussi des placements de 48 et 26 verges.

Chez les Eagles (13-2), le pivot Gardner Minshew avait la tâche de remplacer Jalen Hurts derrière le centre, puisque ce dernier souffre d’une blessure à une épaule. Le substitut a inscrit un majeur au sol et a trouvé DeVonta Smith pour six points. Il a terminé sa partie avec un taux de réussite de 60% avec son bras et a lancé deux interceptions.

Le joueur de ligne défensive du club de la Pennsylvanie Josh Sweat a inscrit un touché défensif, après avoir intercepté un relais de Dak Prescott en début de rencontre.

Et de huit pour les 49ers

Au Levi’s Stadium, les 49ers de San Francisco ont signé une huitième victoire de suite en défaisant les Commanders de Washington 37 à 20.

La formation californienne, qui est déjà assurée de terminer sa saison régulière au sommet de la section Ouest de l’Association nationale, n’a pas subi la défaite depuis le 23 octobre dernier.

Le quart-arrière Brock Purdy a profité de la visite des Commanders (7-7-1) pour obtenir une troisième victoire depuis qu’il a été parachuté derrière le centre en raison de la blessure à Jimmy Garoppolo. Le tout dernier choix du dernier repêchage de la NFL a conclu son affrontement du jour avec 15 passes réussites en 22 tentatives pour 234 verges et 4 touchés. Il a également été victime d’un larcin.

Les deux fois qu’il a trouvé un coéquipier dans la zone payante, il s’agissait de l’ailier rapproché George Kittle. Les autres majeurs des 49ers (11-4) ont été l’œuvre des porteurs de ballon Ray-Ray McCloud III et Christian McCaffrey. Le botteur Robbie Gould n’a pas été en reste avec trois placements.

Du côté de la formation de Washington, le pivot Taylor Heinicke a trouvé Terry McLaurin et Jahan Dotson dans la zone payante. Carson Wentz a aussi été envoyé dans la mêlée et a rejoint Curtis Samuel pour six points.