Patrice Bergeron et les Bruins en mission

Ayant atteint le plateau des 1000 points en carrière il y a quelques semaines, le Québécois Patrice Bergeron et ses Bruins de Boston continuent leur travail de démolition en cette saison 2022-2023 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le vétéran avait été tenu en échec dans trois parties consécutives, mais il a secoué sa guigne en récoltant deux buts et autant de mentions d’aide dans un gain de 7 à 3 aux dépens des Panthers de la Floride, lundi.

Avec 26 points en 31 rencontres depuis le début de la campagne, le joueur de 37 ans ne fait pas nécessairement son âge, surtout qu’il a gagné plus de 60 % de ses mises au jeu. Il faut dire que les brillantes performances de ses coéquipiers lui permettent de maintenir la cadence. Grâce à leurs 52 points, les meneurs au classement général peuvent travailler avec la conscience tranquille.

«Cette équipe est différente des autres que j’ai dirigées auparavant, car elle comprend tellement de grands leaders qui savent comment gagner, a souligné au site officiel du club l’entraîneur-chef Jim Montgomery. On l’a vu à partir de nos différentes façons de l’emporter, j’ai développé la capacité de leur laisser contrôler pas mal ce qui se passe. Je les laisse jouer à travers certaines choses, plus que je l’aurais fait ailleurs.»

Car rien n’est parfait et il arrive parfois que des ajustements soient requis, comme ce fut le cas lundi quand les Panthers ont marqué trois fois d’affilée pour réduire l’avance des Bruins à un but. Une formation aguerrie connaît les moyens de s’extirper du pétrin en ne cédant pas à la panique.

«Nous l’avons dit sur le banc. Il nous fallait juste une séquence pour revenir sur la bonne voie. Simplifier le tout est toujours bien à faire. C’est facile de craquer et de s’affoler, mais je pense qu’en prenant une bonne respiration et réalisant que nous étions encore en avance, on s’est amélioré», a évoqué Bergeron.

Autre saison de 20 buts et plus?

Celui-ci devrait par ailleurs franchir le cap de la vingtaine de buts en une saison, à moins d’un imprévu majeur. Il en compte 12 jusqu’ici et s’il continue ainsi, il offrira une 10e production de 20 filets de suite et une 14e en carrière. Et son différentiel de +17 lui garantit pratiquement de terminer à nouveau au-dessus de 0 : la seule fois où il a conclu avec une fiche négative est survenue en 2006-2007, quand il a présenté un dossier de -28.

Pour sa part, la formation du Massachusetts détient une priorité de huit points sur les Maple Leafs de Toronto, deuxièmes de la section Atlantique. Boston accueillera les Jets de Winnipeg, jeudi.