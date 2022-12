LNH: seulement trois équipes de l’Atlantique en séries?

En regardant les classements de la Ligue nationale de hockey (LNH), les partisans et les journalistes peuvent s’avancer en prédisant que la section Métropolitaine aura le dessus sur l’Atlantique du côté de l’Association de l’Est, ce qui risque de compliquer les choses pour les formations de la division du Canadien de Montréal se trouvant hors du top 3.

Si la tendance se maintient, seulement trois clubs de l’Atlantique accéderont aux éliminatoires 2023 et, comme plusieurs s’y attendaient, les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay font partie des formations dominantes de la section avec respectivement 44 et 41 points. Cependant, peu avaient prédit le rendement exceptionnel des Bruins de Boston, qui occupent le sommet du classement général avec 52 points, sept de plus que leurs plus proches poursuivants. Avant le début du calendrier régulier, beaucoup d’observateurs les voyaient se battre davantage pour l’une des dernières places donnant accès à la phase d’après-saison.

Les autres clubs de la division, incluant le Tricolore, auront en revanche fort à faire pour se faufiler dans le portrait éliminatoire. Les Sabres de Buffalo ont beau connaître des moments intéressants, mais leurs 34 points ne leur permettent pas de se qualifier actuellement. Ils sont quatrièmes de leur section et 10es de l’Est avec un retard de quatre points sur les Islanders de New York, huitièmes, et les Capitals de Washington, neuvièmes.

Du côté de la Métropolitaine, les performances surprenantes des Devils du New Jersey ont déjoué les experts. La troupe de l’entraîneur-chef Lindy Ruff demeure en tête malgré cinq revers de suite avec 44 points, le même nombre que les Hurricanes de la Caroline. Les Rangers de New York (41) et les Penguins de Pittsburgh (40) sont relativement près du premier rang.

Quant au Canadien (32), ses admirateurs ont intérêt à se croiser les doigts pour espérer une présence en séries. Il se trouve en 13e place de l’Est et tout juste devant les Sénateurs d’Ottawa (31) à l’avant-dernier rang de l’Atlantique.