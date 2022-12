Dénonçons les imbéciles

Publié aujourd'hui à 11h41

Depuis quelques jours, plusieurs images d’adultes, qui perdent la tête lors de matchs au hockey mineur, ont fait le tour du Québec soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux.

Assez c’est assez.

Plus que jamais, il faut dénoncer ceux et celles qui agissent en imbécile.

Sortez vos téléphones intelligents, filmez les scènes inappropriées, publiez sur les réseaux sociaux, envoyez vos images aux médias et appelez les policiers. Bref, la justice doit s’en mêler davantage.

Il y a des tonnes de gestes bêtes et stupides qui sont posés jour après jour et depuis plusieurs années et plusieurs s’en sortent toujours sans aucune conséquence.

Les gestes de violence posés dans les arénas ainsi que les insultes, le racisme et l’intimidation doivent être punis de la même façon que ces comportements sont punis s’ils sont posés dans la rue, l’école ou sur la place publique.

Il faut que cette mentalité archaïque qui existe dans les arénas du Québec depuis trop longtemps cesse. Ce n’est pas parce que ça se produit à l’aréna que c’est moins important. Non. Ce l’est tout autant. Pour y parvenir, il faut dénoncer.

Soyons dissuasifs.

Nous sommes dans une ère de dénonciation et le hockey mineur au Québec doit en faire partie.

Dans les dernières années, les gens ont dénoncé ceux et celles qui avaient des comportements sexuels inappropriés. Également, plusieurs personnalités publiques sont tombées parce qu’elles avaient une conduite autoritaire déplacée et exagérée.

Les gens ont parlé et dénoncé.

Il faut que le hockey mineur passe par là.

L’an passé, Marc Denis a remis un rapport au gouvernement du Québec afin d’améliorer notre sport national. Un document exhaustif qui était rempli de bonnes recommandations.

Mais selon moi, le plus gros problème du hockey mineur au Québec demeure les parents. Pas tous les parents parce que j’en vois qui sont très bons avec leurs enfants et ceux des autres. Ils sont généreux et attentionnés. Je vous dis bravo. Vous vous reconnaissez.

Non. Je cible ceux qui crient après les arbitres. Ceux qui font de l’ingérence. Ceux qui sont violents. Vous savez. Vous les voyez vous aussi.

Dénonçons pour qu’un jour, peut-être, les adultes récalcitrants pensent aux conséquences futures des gestes qu’ils sont sur le point de poser.