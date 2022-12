À VOIR: un entraîneur saute sur la glace pour plaquer un joueur

Un entraîneur de hockey mineur a quitté le banc pour se diriger sur la glace afin d’agresser un jeune joueur qui venait d’en plaquer un autre, lors d’un match disputé dimanche soir dans un aréna de Côte-de-Beaupré, près de Québec.

Le match opposant les Boucs de Québec aux Aigles de Côte-de-Beaupré impliquait des jeunes de 13-14 ans de niveau bantam. Or, la partie a été assombrie par une scène disgracieuse d’ailleurs filmée par une caméra de surveillance.

Après un coup discutable porté par le porte-couleurs des Aigles à l’égard d’un adversaire durant un arrêt de jeu, l’entraîneur des Boucs s’est précipité sur la patinoire pour plaquer le hockeyeur de l’équipe adverse. Toutefois, celui-ci s’est rapidement relevé et ne semblait pas avoir subi une blessure.

Visiblement peu impressionné par ce qu’il a vu sur la séquence, le directeur général de Sport Loisir Québec Nord-Est, Daniel Lirette, a indiqué à TVA Nouvelles que l’instructeur fautif écopera d’une suspension d’un an; le dossier sera révisé au terme de la sanction.

De plus, la ligue supervisant les activités des deux équipes a puni l’entraîneur pour cinq rencontres, sauf que celui-ci devra justifier ses actions devant un comité disciplinaire.

Crédit photo : capture d'écran | TVA Nouvelles



«Le gros du travail s’est fait ce matin [lundi] en compagnie de l’entraîneur-chef n’étant pas impliqué dans la situation et de la gérante de l’équipe au niveau organisationnel, afin de rassurer les parents et surtout les enfants, a indiqué Lirette en entrevue avec TVA. Ce type de geste n’est pas accepté chez nous et c’est pourquoi nous avons suspendu le monsieur sur-le-champ. Malheureusement, certains gestes de ce genre arrivent encore, mais on espère qu’avec la sensibilisation, on les enlèvera.»

Par ailleurs, les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à intervenir sur les lieux, mais le corps de police a refusé jusqu’ici de commenter.