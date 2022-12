Fantasy TVA Sports: le duo du Wild en grande forme

Le Wild du Minnesota a remporté ses cinq dernières parties et c'est en grande partie en raison du brio des attaquants Kirill Kaprizov et Mats Zuccarello.

Pour vous inscrire à la Ligue Fantasy TVA Sports, c'est par ici.

En effet, les deux comparses ont amassé huit points lors de la dernière semaine d'activités dans la LNH. Il s'agit du plus haut total, en compagnie de sept autres joueurs, dont Connor McDavid, Leon Draisaitl et Nikita Kucherov.

Kaprizov a actuellement 42 points depuis le début de la saison alors que Zuccarello est à 36 points.

Retour sur la semaine 10

Bravo à Alain Cadieux pour sa victoire hebdomadaire et ses 85 points. En plus du dynamique duo du Wild, il a aussi bien performé avec des joueurs comme Connor McDavid, Pierre-Luc Dubois, Tyson Barrie et Marc-André Fleury.

Avec 74 points, c'est tout de même une bonne semaine pour moi. La sélection de Tim Stützle m'aura coulé

Prédictions pour la semaine 11

Cette semaine aucune formation ne dispute quatre rencontres, en raison du congé des Fêtes. 24 équipes disputent trois parties alors que huit formations ne prendront part qu'à deux duels, soit les Sabres, les Blackhawks, le Wild, les Rangers, les Penguins, les Sharks, le Kraken et les Maple Leafs.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), David Pastrnak (Bruins, 4 points), Jack Hughes (Devils, 3 points), Pierre-Luc Dubois (Jets, 2 points), Alex DeBrincat (Sénateurs, 2 points), Brandon Hagel (Lightning, 1 point)

: Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), David Pastrnak (Bruins, 4 points), Jack Hughes (Devils, 3 points), Pierre-Luc Dubois (Jets, 2 points), Alex DeBrincat (Sénateurs, 2 points), Brandon Hagel (Lightning, 1 point) Défenseurs : Josh Morrissey (Jets, 2 points), Tyson Barrie (Oilers, 1 point, étoile), Miro Heiskanen (Stars, 2 points), Quinn Hughes (Canucks, 2 points)

: Josh Morrissey (Jets, 2 points), Tyson Barrie (Oilers, 1 point, étoile), Miro Heiskanen (Stars, 2 points), Quinn Hughes (Canucks, 2 points) Gardiens de but : Connor Hellebuyck (Jets, 3 points), Logan Thompson (Golden Knights, 3 points, étoile)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 5 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points. Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h00, pour effectuer vos sélections.