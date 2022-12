Fantasy TVA Sports: le train Connor McDavid est de retour

Après un petit ralentissement lors de la semaine 7, le train Connor McDavid a repris sa vitesse de croisière, au grand bonheur des poolers.

McDavid et ses Oilers d’Edmonton ont disputé quatre rencontres la semaine dernière alors que le numéro 97 a amassé 11 points, un sommet dans la LNH, alors qu'il n'avait obtenu que deux points lors de la semaine 7. Son coéquipier Leon Draisaitl n’a certainement pas été en reste, avec 10 points.

Les deux comparses ont désormais 47 et 42 points, respectivement, et vampirisent tous les autres joueurs de la LNH. Jason Robertson, des Stars de Dallas, est l’unique autre patineur avec 40 points ou plus cette saison.

Sinon, une grosse mention honorable aux deux coéquipiers des Sabres de Buffalo, Dylan Cozens et Tage Thompson, qui ont obtenu, respectivement, 9 et 8 points.

Retour sur la semaine 8

Bravo à Dominique Tellier pour sa victoire hebdomadaire, avec 86 points. Évidemment, avec une étoile à McDavid ainsi qu’avec Draisaitl et Thompson, les choses ne pouvaient que bien aller. Mais sa sélection de Connor Hellebuyck, et la décision de lui accorder l’étoile, a probablement été le facteur déterminant.

De mon côté, une 21e place avec 79 points. Erik Karlsson et mes deux gardiens, Vitek Vanecek et Logan Thompson, ont été un peu au ralenti. Rien de trop dramatique. Une bonne semaine, au final.

Prédictions pour la semaine 9

Cette semaine, 12 formations disputeront quatre parties. Six équipes, les Ducks, les Hurricanes, les Blackhawks, les Predators, les Devils et les Sharks ne seront en action de deux fois. Les 14 autres clubs prendront part à trois rencontres.

Voici les équipes qui joueront quatre fois :

Coyotes de l’Arizona: CGY, EDM, BOS , PHI

, Bruins de Boston : VGK , COL, ARI, VGK

, COL, ARI, VGK Flames de Calgary : ARI , MIN , CLB, TOR

, , CLB, TOR Avalanche du Colorado : PHI, BOS , NYR , STL

, , STL Blue Jackets de Columbus : PHI, BUF , CGY , LAK

, , Panthers de la Floride : WPG, DET , TBL, SEA

, TBL, Kings de Los Angeles : OTT, TOR, MTL, CLB

Flyers de Philadelphie: COL , WSH , VGK, ARI

, , VGK, ARI Blues de St. Louis: NYR, NYI, WPG , COL

, Golden Knights de Vegas: BOS, NYR , PHI , BOS

, , Capitals de Washington: EDM, PHI, SEA , WPG

, WPG Jets de Winnipeg : FLO, STL, CHI, WSH

* Les matchs en gras sont à domicile

Voici mon équipe pour la semaine :

Attention, cette semaine, les cotes des joueurs ont été mises à jour. Ainsi, pour la première fois de la saison, un joueur a une valeur de 5 points. Évidemment, c’est Connor McDavid et il est le seul.

Ainsi, tout coûte plus cher en ce moment. On pourrait ainsi dire que la vague inflationniste déferle même sur les ligues fantasy.

Les sélections ont été un peu plus compliquées cette semaine et j’ai décidé d’économiser chez les défenseurs avec seulement une dépense de six points pour quatre arrières.

Avec Logan Thompson et le surprenant Martin Jones, j’ai également économisé devant le filet pour essayer de ne pas me restreindre avec mes six attaquants. Voici le résultat

· Attaquants : Leon Draisaitl (Oilers, 4 points), David Pastrnak (Bruins, 4 points, étoile), Natan MacKinnon (Avalanche, 4 points), Jack Eichel (Golden Knights, 3 points), Pierre-Luc Dubois (Jets, 2 points), Kevin Fiala (Kings, 2 points)

· Défenseurs : Josh Morrissey (Jets, 2 points), Charlie McAvoy (Bruins, 2 points, étoile) Alex Pietrangelo (Golden Knights, 2 points) , Sean Durzi (Kings, 1 point), Gustav Forsling (Panthers, 1 point)

· Gardiens de but : Martin Jones (Kraken, 2 points), Logan Thompson (Golden Knights, 3 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 5 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points.

Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h00, pour effectuer vos sélections.