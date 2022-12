Anthony Richard, une histoire de persévérance

Anthony Richard est un marchand de buts depuis qu’il joue dans la Belle Province. Pendant ce temps, les Canadiens de Montréal ont un urgent besoin de buts, surtout en avantage numérique.

Le 14 octobre, dans un match du Rocket de Laval à Utica, le Trifluvien a marqué un troisième but en deux matchs pour cimenter sa place au sommet des buteurs de la Ligue américaine. Après une troisième défaite de suite, samedi, le CH ne pouvait plus passer à côté du rappel de celui qui a paraphé un contrat d’un an cet été.

«Avec l’expérience que j’ai, c’était une question de temps. Tôt ou tard, j’allais avoir ma chance», a fait savoir celui qui ne s’est pas laissé décourager pendant que le Tricolore avait un surplus d’attaquants dans la formation.

«Ça fait un bon moment que j’en entends parler et c’est normal quand tu joues bien. Ça prouve que je restais concentré et je ne me laissais pas atteindre par le fait que je ne me faisais pas rappeler.»

En soirée, face aux Coyotes, Richard devait jouer en compagnie de Jake Evans et de Joel Armia, sur la quatrième unité.

