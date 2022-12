CH: le début d'un long voyage à l'étranger

Les Canadiens de Montréal amorceront un voyage de sept rencontres à l'étranger, lundi soir, alors qu'ils visiteront les Coyotes de l'Arizona au modeste Mullett Arena.

Lundi, l'entraîneur-chef Martin St-Louis misera entre autres sur Anthony Richard, fraîchement rappelé du Rocket de Laval, pour ramener les siens sur la voie du succès. Le joueur québécois évoluait aux côtés de Joel Armia et de Jake Evans au sein du quatrième trio lors de la séance matinale. Il s’agira pour lui d’un premier duel dans la Ligue nationale depuis le 26 octobre 2019 avec les Predators de Nashville.

«J’ai hâte de le voir dans l’environnement d’un match. Je l’ai vu dans le calendrier présaison. Je sais qu’il a de la vitesse et il a une très bonne année en bas. Il mérite d’être rappelé et de pouvoir être vu ici, a déclaré le pilote en point de presse. C’est sa responsabilité de forcer la note [pour le garder ici].»

Le principal intéressé estime avoir un coffre à outils suffisamment garni pour impressionner ses supérieurs.

«J’ai deux types de jeu, ayant joué plus défensivement à Milwaukee, dans l’organisation de Nashville. Je suis capable d’aller dans le trafic et je suis dur avec la rondelle. Je vais dans les coins. Quand j’ai moins de minutes de jeu, je peux élever mon niveau pour prouver des choses moins offensivement. Si j’ai à montrer mon savoir-faire en attaque, je peux le faire et je le sais. Mais mon style peut s’ajuster à tout ce que le Canadien me demandera», a-t-il affirmé.

Grosse séquence

Le Tricolore disputera ses parties sur les patinoires adverses jusqu'au 3 janvier 2023. Après l'Arizona, le CH se rendra au Colorado, à Dallas, à Tampa, à Sunrise, à Washington et à Nashville.

Avec 30 points, les hommes de St-Louis sont au dernier rang du classement de la section Atlantique et ont perdu leurs trois dernières joutes.

Mais les Coyotes font pire. Avec 24 points, ils sont avant-derniers au classement de la section Centrale, six gros points devant les misérables Blackhawks de Chicago. Ils présentent toutefois une fiche de 4-3-1 cette saison à domicile.

Rechute pour Matheson

Par ailleurs, les problèmes physiques du défenseur Mike Matheson ne sont pas terminés, car il est demeuré à Montréal et s’absentera pour une durée indéterminée. Le vétéran est encore ennuyé par une blessure au bas du corps et se soumettra à un suivi médical.

Matheson a effectué un retour au jeu durant le duel de samedi face au Lightning de Tampa Bay après avoir manqué les quatre affrontements précédents. Il a effectué 23 présences sur la patinoire et joué plus de 22 minutes dans le revers de 5 à 1 des siens.

Voyez ici les points de presse après l'entraînement à Tempe:

Point de presse d’Anthony Richard -

Point de presse de Martin St-Louis -

Point de presse de Christian Dvorak -