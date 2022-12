Erik Bazinyan de retour en action cet hiver

Les boxeurs Erik Bazinyan et Yves Ulysse Junior seront les vedettes d’un gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) présenté le 2 février au Casino de Montréal.

Bazinyan (28-0-0, 21 K.-O.) défendra ses titres NABF et NABA face à l’Américain Alantez Fox (28-3-1,13 K.-O.) dans un duel prévu pour 10 rounds chez les super-moyens. Il s'agira d'un défi intéressant pour «BZO», car son prochain rival a offert une bonne opposition à Demetrius Andrade, qu'il a envoyé au tapis au septième assaut. Il a aussi disputé des combats de championnat face à Liam Williams et David Morrell.

«C'est un combat très important et spécial pour moi, car j'ai perdu mon père il y a quelques mois [en juillet], et ce sera mon premier duel sans l'avoir à mes côtés. Ça me motive énormément mentalement et je sais que rien ne peut me battre. Je veux prouver que j'ai ma place dans les combats de classe mondiale», a mentionné Bazinyan par voie de communiqué.

En demi-finale de la soirée, Ulysse Junior (22-2-0, 12 K.-O.) affrontera l’Américain Javier Molina (22-5-0, 9 K.-O.). Ce dernier a livré de solides performances notamment contre Amir Ahmed Imam, qu'il vaincu par décision unanime, et Robbie Davies fils, qui l’a défait par décision partagée.

Autres combats

En plus de Bazinyan et d’Ulysse Junior, Raphaël Courchesne, Christopher Guerrero, Alexandre Gaumont, Avery Martin-Duval ainsi qu’une des recrues d'EOTTM, Wilkens Mathieu et Jhon Orobio, seront en action lors de ce premier événement de 2023 de l’organisation.

«L'année 2023 s'annonce très prometteuse pour EOTTM, puisque six de nos athlètes ont percé le top 15 mondial de leur division respective et cognent à la porte de combats d'envergure, a rappelé le directeur général de l’entreprise, Antonin Décarie. Les prochains combats seront déterminants dans leur carrière. C'est pourquoi on a monté d'un cran l'adversité pour l'année à venir afin de s'assurer qu'ils aient les outils et soient fin prêts pour tous les défis qui se dresseront devant eux dans les prochains mois.»

Le gala du 2 février sera également spécial pour le boxeur de Québec Wilkens Mathieu, qui fera le saut chez les professionnels.

«Wilkens est à notre avis le plus beau joyau de la boxe canadienne à l'heure actuelle et nous sommes très heureux de l'avoir recruté parmi nous, a précisé Décarie. Doté d'un quotient intellectuel de boxe élevé, Wilkens est un boxeur instinctif, possédant des qualités athlétiques impressionnantes et une imposante force de frappe lui ayant permis de se démarquer tant sur la scène nationale qu'internationale.»

«Je suis très heureux de faire le passage chez les pros, c'est un moment que je visualisais depuis le premier jour où j'ai enfilé une paire de gants de boxe. Je suis plus que ravi de rejoindre l'équipe d'EOTTM. J’ai confiance qu'on va se rendre vers les plus hauts sommets», a ajouté Mathieu.

La carte complète sera dévoilée ultérieurement.