Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 7 décembre qui valent le détour.

Hockey : Wild du Minnesota c. Flames de Calgary

Ces deux formations, vouées au sommet du classement dans l’Association de l’Ouest, n’ont pas connu le début de saison espéré. Elles semblent cependant avoir trouvé leur erre d’aller, comme en témoignent les quatre victoires consécutives du Wild et les trois gains des Flames à leurs quatre dernières sorties.

Menés par un Kirill Kaprizov en grande forme, auteur d’un but à ses six derniers matchs et d’au moins un point à ses 12 dernières rencontres, le Wild et sa force de caractère ont été mis à rude épreuve lors de leurs deux dernières victoires. Avec un des meilleurs dossiers à l’extérieur du circuit Bettman (6-3-1), les hommes de Dean Evason pourraient causer de sérieux ennuis à l’équipe de la métropole albertaine.

Prédiction: Victoire du Wild du Minnesota – 2,30

Hockey: Golden Knights de Vegas c. Rangers de New York

Les «Blueshirts» sont loin, très loin d’avoir atteint leur plein potentiel cette saison. Une formation qui comporte trois attaquants vedettes, un des plus habiles défenseurs du circuit et potentiellement le meilleur gardien ne devrait pas occuper le cinquième rang de sa section. Et pourtant! Avant de défaire les Blues de St. Louis lundi, les Rangers avaient encaissé deux revers de suite contre des équipes bien moins nanties, les Blackhawks de Chicago et les Sénateurs d’Ottawa.

La tâche sera colossale face à la troisième meilleure équipe du circuit, les Golden Knights, eux qui sont plus confiants que jamais après avoir mis un terme à la séquence historique des Bruins de Boston à domicile.

Prédiction: Victoire des Golden Knights de Vegas – 1,66

Basketball: Bucks de Milwaukee c. Kings de Sacramento

Les Bucks sont intraitables à la maison cette saison, avec un dossier de 11-3. Ils talonnent les Celtics de Boston au sommet de l’Association de l’Est de la NBA et ont triomphé lors de quatre de leurs cinq derniers matchs. Avec un Giannis Antetokounmpo en grande forme, la contribution soutenue de Bobby Portis et Jrue Holiday, ainsi que le retour au jeu de Khris Middleton, les Bucks ne sont en aucun cas une proie facile.

Ils auront toutefois un défi de taille à relever mercredi : les Kings connaissent leur meilleur début de saison depuis 2004 et n’ont perdu que cinq fois à leurs 18 derniers duels. Le style de jeu axé sur l’attaque de l'équipe de Sacramento pourrait cependant se buter à la défensive des Bucks, la troisième meilleure du circuit Silver en 2022.

Prédiction : Victoire des Bucks de Milwaukee (-6,5) – 1,90