CH: «Ils sont en arrière des autres»

Les Canadiens de Montréal ont accordé sept buts à Vancouver, lundi soir, dans un revers de 7-6 aux mains des Canucks. Avec 90 buts accordés depuis le début de la campagne, le Tricolore est l'une des pires défensives de l'Association de l'Est.

En effet, seuls les Sabres de Buffalo et les Blue Jackets de Columbus, avec 92 buts accordés, font pire.

«(Michael) Matheson et (Joel) Edmundson, (ce sont) deux joueurs qui n’ont pas eu de camp d’entraînement, a tout d'abord analysé Michel Therrien, mardi, lors de l'émission La Poche Bleue sur les ondes de TVA Sports. Tu les vois jouer présentement (et) ils sont en arrière des autres. On s’attendait à plus de ces deux joueurs depuis leur retour dans la formation. Je trouve qu’ils ne sont pas sharp.

«Edmundson, autour de son filet, ce qui devrait être sa force, je ne le trouve pas alerte. [...] Je ne trouve pas présentement qu’il joue le hockey qu’il devrait démontrer aux jeunes défenseurs, qui ont besoin d’un bon exemple. Les années passées, il y avait Shea Weber de qui les jeunes pouvaient apprendre. Je ne dis pas que ces deux gars-là se doivent d’être Shea Weber, mais ils doivent montrer le chemin.

«[...] Matheson arrive de Pittsburgh et il jouait de la bonne manière à Pittsburgh, ça fait partie des standards. Depuis qu’il est arrivé ici, je ne vois pas le même joueur que j’ai vu l’an passé à Pittsburgh.»

En huit parties avec le CH, Matheson a amassé cinq points, mais affiche un différentiel de -4. De son côté, Edmundson a deux points en 15 parties avec un différentiel de -7.

